Два виродки, – начальник поліції Київщини про копів-ґвалтівників з Кагарлика
Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов вкрай різко та емоційно відреагував на резонансне зґвалтування та катування жінки поліцейськими в Кагарлику. Він анонсував звільнення серед керівництва поліції, деякі з них вже ухвалені.
Низку проліцейських притягнуть до кримінальної та адміністративної відповідальності. Про це начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов написав на своїй фейсбук-сторінці.
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Начальник поліції Київщини також підкреслив, що поліцеські і до цього резонансного випадку мали плями на репуьації. Так, один з чоловіків уже був "на виході" і мав дисциплінарне стягнення – неповна посадова відповідальність.
Зрештою очільник поліції Київщини наголосив, що цих чоловіків потрібно відмежовувати від Національної поліції України.
Два "виродки", які за свою службу у правоохоронних органах нічого суттєвого не зробили, не розкрили жодного резонансного злочину та не затримали жодного небезпечного злочинця,
– схарактеризував Нєбитов підозрюваних.
Зґвалтування у Кагарлику: головне
- 26-річна жінка заявила про побиття та зґвалтування у поліцейському відділку.
- Її викликали до поліції як свідка у справі викрадення майна, разом із нею у поліцейському відділку був ше один чоловік.
- Правоохоронці вдягнули на жінку протигаз та кайданки. Один з копів стріляв з табельної зброї у жінки над головою, а потім декілька разів зґвалтував.
- У ЗМІ з'явилася інформація про цих поліцейських: це 35-річний Микола Кузів – начальник сектору кримінальної поліції і 29-річний Сергій Сулима, оперуповноважений.
- Слідчі ДБР готують повідомлення про підозру затриманим. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
- Начальник Національної поліції Ігор Клименко звільних обох підозрюваних із їхніх посад.