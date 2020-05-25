Два виродки, – начальник поліції Київщини про копів-ґвалтівників з Кагарлика

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов вкрай різко та емоційно відреагував на резонансне зґвалтування та катування жінки поліцейськими в Кагарлику. Він анонсував звільнення серед керівництва поліції, деякі з них вже ухвалені.

Низку проліцейських притягнуть до кримінальної та адміністративної відповідальності. Про це начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Начальник поліції Київщини також підкреслив, що поліцеські і до цього резонансного випадку мали плями на репуьації. Так, один з чоловіків уже був "на виході" і мав дисциплінарне стягнення – неповна посадова відповідальність.

Зрештою очільник поліції Київщини наголосив, що цих чоловіків потрібно відмежовувати від Національної поліції України.

Два "виродки", які за свою службу у правоохоронних органах нічого суттєвого не зробили, не розкрили жодного резонансного злочину та не затримали жодного небезпечного злочинця,

– схарактеризував Нєбитов підозрюваних.

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