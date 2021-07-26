Джемілєв назвав представника США на саміті Кримської платформи
Джерело:"Суспільне"
Сполучені Штати Америки візьмуть участь у саміті Кримської платформи. Офіційно Білий дім ще не оголошував свого представника.
Але стало відомо, що країну представлятиме міністр транспорту Пітер Буттіджедж. Про це заявив член Кримської платформи, депутат Верховної Ради і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.
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Раніше не виключали візит самого Байдена
За його словами, президент США Джо Байден поки не приїде, хоча його візит в дипломатичних колах не виключали.
США направляють міністра транспорту. Він досить впливова фігура в Кабінеті Міністрів США. Це Піт Буттіджедж,
– наголоси Джемілєв.
Він відзначив, що зустрічався зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України 2017 – 2019 років Куртом Волкером, який заявив, що Байден не буде присутнім з низки причин. Депутат додав: "Навіть якщо (Байден – 24 канал) дуже захоче – його оточення постарається його відмовити".
Що треба знати про Піта Буттіджеджа
- Це політик, ексмер міста Саут-Бенд у штаті Індіана. Бутіджедж є ветераном війни в Афганістані і лейтенантом резерву Військово-Морських сил США.
- Очільник Міністерства транспорту став першим міністром зі спільноти ЛГБТ, якого затвердив Сенат.
- Буттіджедж неодноразово критикував агресивні дії Росії. Він заявляв, що її напад на Україну є нападом на світовий порядок.
- Також міністр системно наголошує, що держава-агресор є ворожою та руйнівною силою на світовій арені.
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Коротко про Кримську платформу: головне
- Президент України Володимир Зеленський анонсував створення Кримської платформи у вересні 2020 року під час виступу на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй.
- Її метою є консолідувати сили довкола деокупації Криму.
- Саміт платформи повинен відбутись 23 серпня 2021 року – до Дня Незалежності України.
- Участь у зустрічі вже підтвердили низка держав: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Грузія, Хорватія, Словаччина, Румунія, Велика Британія.
- Жозеп Боррель поїде на саміт як представник від Європейського Союзу.