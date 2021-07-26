Джемілєв назвав представника США на саміті Кримської платформи

26 липня 2021 , 22:02
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Джерело:

"Суспільне"

Сполучені Штати Америки візьмуть участь у саміті Кримської платформи. Офіційно Білий дім ще не оголошував свого представника.

Але стало відомо, що країну представлятиме міністр транспорту Пітер Буттіджедж. Про це заявив член Кримської платформи, депутат Верховної Ради і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

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Раніше не виключали візит самого Байдена

За його словами, президент США Джо Байден поки не приїде, хоча його візит в дипломатичних колах не виключали.

США направляють міністра транспорту. Він досить впливова фігура в Кабінеті Міністрів США. Це Піт Буттіджедж,
– наголоси Джемілєв.

Він відзначив, що зустрічався зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України 2017 – 2019 років Куртом Волкером, який заявив, що Байден не буде присутнім з низки причин. Депутат додав: "Навіть якщо (Байден – 24 канал) дуже захоче – його оточення постарається його відмовити".

Що треба знати про Піта Буттіджеджа

  • Це політик, ексмер міста Саут-Бенд у штаті Індіана. Бутіджедж є ветераном війни в Афганістані і лейтенантом резерву Військово-Морських сил США.
  • Очільник Міністерства транспорту став першим міністром зі спільноти ЛГБТ, якого затвердив Сенат.
  • Буттіджедж неодноразово критикував агресивні дії Росії. Він заявляв, що її напад на Україну є нападом на світовий порядок.
  • Також міністр системно наголошує, що держава-агресор є ворожою та руйнівною силою на світовій арені.

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Коротко про Кримську платформу: головне

  • Президент України Володимир Зеленський анонсував створення Кримської платформи у вересні 2020 року під час виступу на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй.
  • Її метою є консолідувати сили довкола деокупації Криму.
  • Саміт платформи повинен відбутись 23 серпня 2021 року – до Дня Незалежності України. 
  • Участь у зустрічі вже підтвердили низка держав: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Грузія, Хорватія, Словаччина, Румунія, Велика Британія.
  • Жозеп Боррель поїде на саміт як представник від Європейського Союзу.
Автор: Анастасія Мигидюк