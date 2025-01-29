У чому Франція підозрює Binance

У Франції розпочато судове розслідування щодо криптовалютної біржі Binance за підозрою у відмиванні коштів, податкових махінаціях та торгівлі наркотиками, передає 24 канал із посиланням на Reuters.

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Відділ економічних і фінансових злочинів паризької прокуратури (JUNALCO) заявив, що розслідування включає випадки відмивання грошей, пов’язані з торгівлею наркотиками,

– вказується в повідомленні.

Розслідування охоплює період з 2019 по 2024 роки та досліджує злочини, скоєні у Франції та інших країнах ЄС. Водночас сама компанія повністю заперечує усі звинувачення.

Binance повністю заперечує звинувачення та буде рішуче боротися з будь-якими висунутими проти неї звинуваченнями,

– сказав речник Binance.

За інформацією прокуратури, клієнти Binance заявили, що втратили гроші після інвестування через платформу через неправдиву або неповну інформацію. Вони також стверджували, що біржа проводила торгівлю без відповідних дозволів.