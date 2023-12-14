Загалом у 2023 році рубль продовжив тенденцію, яку демонстрував до протягом попередніх місяців. Ба більше, російська валюта неодноразово фіксувала серйозні обвали та тестувала нові мінімуми.

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Головні обвали рубля за рік

Уже першого березня 2023 року рубль обвалився до найслабшого рівня за 10 місяців. Цьому сприяли санкційні обмеження Заходу, зменшення фінансових надходжень від продажу енергоносіїв, а також збільшення військових витрат. З грудня до березня 2023 року рубль ослаб проти долара приблизно на 20%.

Уже на початку квітня долар та євро перетнули позначку у 80 та 90 рублів відповідно. Проте, це був далеко не кінець історії обвалів рубля у 2023 році. Не варто забувати, що короткотривалий бунт Євгена Пригожина спровокував хаос на фінансових ринках. На цьому тлі росіяни почали масово знімати готівку. Всього за добу вони отримали на руку понад 100 мільярдів рублів.

Наступний важливий момент для курсу офіційної валюти зафіксували у серпні 2023 року. Тоді євро та долар подорожчали вище позначки у 100 рублів. Далі – більше! Рубль навіть увійшов до трійки найслабших валют світу. До вище згаданих факторів, які тиснули на грошову одиницю, додався відтік капіталу з Росії.

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Як російська влада "рятувала" рубль

У середині серпня російський центробанк заявив про проведення екстреного засідання. На такий крок регулятор пішов після критики помічника очільника Кремля Володимира Путіна. За словами Максима Орєшкіна, саме дії Банку Росії призвели до останніх проблем, пов'язаних з економікою.

На цьому засіданні російський центробанк різко підвищив ключову ставку, аби мінімізувати ризики для цінової стабільності у країні. Схоже рішення регулятор ухвалив ще наприкінці жовтня 2023 року. На початку місяця курс долара у Росії коливався на рівні 100 рублів.

Питання обвалу рубля також хвилювало президента Росії та тирана Володимира Путіна. Цікаво, що під час однієї з його промов на форумі "Валдай" рубль зафіксував черговий спад, перетнувши позначку в 100 рублів за долар США.

Загалом усе прийшло до того, що Путін підписав указ, згідно з яким експортери стали зобов'язані продавати валюту, яку вони отримали від продажу своїх товарів закордоном. Влада навіть визначила конкретні обсяги продажу валюти.

Важливо! Російський уряд також згадав у заяві про указ Володимира Путіна щодо запровадження контролю за капіталом у країні. Проте у публічному доступі цього документа немає.

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Довідка: на момент виходу матеріалу, долар коштує у Росії майже 90 рублів, тоді як ціна євро коливається на рівні 97 рублів. Крім того, наприкінці листопада рубль почав демонструвати одну з кращих динамік проти долара США.

Видання Bloomberg вказувало, що зміцнення позицій рубля – це важливий фактор для стримування зростання інфляції, особливо напередодні так званих виборів президента у Росії. Додамо, що у російському бюджеті на 2024 рік заклали курс приблизно на рівні 90 рублів за долар.

Що варто знати про резерви Росії Уряд держави-агресорки під тиском та розширенням почав шукати нові джерела фінансування. На жаль, варто визнати, що Росія ретельно готувалася до війни на багатьох рівнях. Зокрема, йдеться про зменшення залежності від долара та євро у контексті золото валютних резервів.



Ще один важливий пункт – наповненість Фонду національного добробуту, завдяки якому Росія покривала дефіцит бюджету у 2022 році. Найскладнішим місяцем для агресора торік був грудень. Станом на 2023 рік у Фонді зберігають 140 мільярдів доларів.

Оцінка ситуації та прогноз від експерта

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прокоментував зміни пов'язані з курсом рубля у Росії у 2023 році та поділився, чого варто очікувати далі.

Зокрема, експерт повідомив, що Росії вдалося втримати курс рубля, оскільки обвал міг би бути значно сильнішим. Теж саме стосується інфляції у Росії. Такому результату сприяли дуже професійні та виважені рішення російського центробанку.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Знецінення російської валюти спричинило різке зменшення надходження вільноконвертованої валюти (долар, євро – 24 Канал) від продажу сировини за кордоном. Цей перехід стався, коли Росія перейшла на продаж нафти за китайські юані та індійські рупії. До цього для цих цілей традиційно використовували долар США.

Водночас через механізм різкого збільшення ставки рефінансування росіяни мали змогу зупинити це підіймання і ситуація більш-менш зараз в них стабілізувалася, додає він. На питання, чи можна зараз говорити про формування курсу рубля на основі ринкових принципів, Олег Пендзин відповів так:

На сьогоднішній момент у Росії все чітко контролюють, все відстежується. Жодних питань стосовно ринкових методів там немає. Там немає ринку в реальній дійсності, як такого, щоб формувався курс.

Цікаво! Експерт також додав, що у 2024 році все-таки не вдасться втримати курс рубля, який може падати десь до 120 – 130 рублів за долар США. До того, що курс рубля сильно похитнеться призведе, зокрема, розігрів російської економіки.