Биткоин дорожает на фоне инаугурации Трампа

По состоянию на 10:00 биткойн стоил 107,8 тысяч долларов, что эквивалентно 4,54 миллионам гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на CryptoPotato.

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17 декабря Дональд Трамп представил собственную монету-мем, а уже 19 января будущая первая леди Мелания Трамп выпустила свою криптовалюту, что привело к падению курса биткойна ниже 100 тысяч долларов.

Интересно! Сейчас рыночная капитализация биткойна превышает 2,1 триллиона долларов, что ставит его на седьмое место среди крупнейших активов в мире.

За год биткойн подорожал вдвое

В 2024 году стоимость биткойна выросла более чем вдвое. Это произошло после одобрения регулятором США биржевых фондов, привязанных к его спотовой цене. Аналитики прогнозируют, что биткойн и дальше будет дорожать. Этому способствует оптимизм относительно возможного ослабления регуляций с возвращением Дональда Трампа к президентству.

В декабре криптовалюта достигла исторического максимума в 108 315 долларов, но впоследствии снизилась на 3,2%, когда инвесторы начали фиксировать прибыль. По состоянию на 1 января цена биткойна уменьшилась на 0,2%, до 93 518 долларов.

Заметьте! С середины декабря с биржевых фондов, торгующих биткойнами, было выведено 1,8 миллиарда долларов. Меньшие криптовалюты, такие как эфир и догекоин, пытаются удержать свои позиции.