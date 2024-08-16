Как исправить информацию в трудовой книжке

Порядок заполнения трудовой книжки регламентируется Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Минтруда, Минюста и Минсоцзащиты Украины еще в 1993 году.

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Фамилия, имя и отчество работника, указанные в трудовой книжке, должны точно соответствовать данным, указанным в паспорте.

В случае несоответствия ФИО в трудовой книжке, необходимо внести изменения. В соответствии с Инструкцией, изменения по имени вносятся на первой странице трудовой книжки: неправильное имя зачеркивается одной чертой, а рядом записывается правильное.

Важно! На внутренней стороне обложки трудовой книжки указываются документы, которые являются основанием для внесения изменений, и эти сведения заверяются подписью уполномоченного лица и печатью предприятия или отдела кадров.

Внесение изменений может осуществить уполномоченное лицо по последнему месту работы на основе соответствующего документа работника, с указанием его номера и даты выдачи.