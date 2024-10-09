Для чого Україні зняття заборони на експорт зброї

Після початку повномасштабної війни у 2022 році Україна заборонила експорт зброї для забезпечення власної армії. Тепер уряд розглядає дозвіл на експорт як спосіб залучення інвестицій, оскільки бракує коштів для закупівлі дронів і фінансування досліджень, повідомляють у Financial Times.

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Українські військові терміново потребують більше дронів для розвідки, ударів та прикриття, однак через обмежені державні ресурси виробники безпілотників змушені шукати можливості експорту, щоб отримати фінансування для розширення виробництва.

Цікаво! Олександр Маріковський, голова економічного підкомітету парламенту, зазначив, що експорт безпілотників може забезпечити Україні до 20 мільярдів доларів, що є критично важливим для підтримки економіки та військових потреб.

Державні контракти не покривають наявні виробничі потужності

Дмитро Хасапов, керівник "Укрспецсистеми", пояснює, що державні контракти не покривають повністю виробничі потужності, оскільки цьогорічний оборонний бюджет України в 6 мільярдів, з яких лише третина – спрямована на безпілотники.

Зауважте! Україна відчуває значний дефіцит безпілотників попри перевагу у співвідношенні 5-10:1 у порівнянні з Росією. Представники галузі сподіваються, що зняття заборони на експорт допоможе залучити західних інвесторів і спонсорів.

Зокрема, нині деякі українські виробники, такі як Ukrspecsystems, вже почали виробляти дрони за кордоном, намагаючись обійти експортні обмеження. А компанія Roboneers також стикається з труднощами через обмежене державне фінансування досліджень та розробок, що змушує їх покривати витрати на тести та експерименти з власних коштів.