Медичні пільги сім'ям військових

Члени сімей військовослужбовців, включаючи їхніх дітей, мають право на медичну допомогу у військово-медичних закладах за відсутності державних або комунальних медичних установ за місцем проживання.

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Вони також мають право на санаторно-курортне лікування та відпочинок з пільговою оплатою путівок в установах Міністерства оборони України та інших військових формувань, за умови, що сукупний дохід сім'ї на одну особу не перевищує трьох прожиткових мінімумів.

Ці пільги не поширюються на військовослужбовців строкової служби.

Як отримати пільги

Для отримання пільг, передбачених Законом України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сім’ї», необхідно надати такі документи:

Довідку про призов на військову службу. Для резервістів – витяг із наказу або довідку про зарахування до списків військової частини. Посвідчення учасника бойових дій. Посвідчення членів сім’ї військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти.

Важливо! Для отримання відповідного документа потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з відповідною заявою.

Для отримання посвідчення члену сім’ї військовослужбовця потрібно додати до заяви наступні документи: