В Україні створили посібник для директорів шкіл та активних освітян: деталі

Опубліковано онлайн-посібник для директорів шкіл, керівників відділів освіти та просто активних освітян під назвою "Від керівника до лідера". В ньому зібрані найкращі поради щодо командної роботи, лідерства та інших навичок.

Посібник підготований центром інноваційної освіти "Про.Світ" за підтримки Європейського Союзу та програми "U-LEAD з Європою", пише Освіторія.

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Зі сторінок підручника можна дізнатись як правильно організувати внутрішню комунікацію, фасилітацію, тайм-менеджмент та інше.

Ми віримо, що лише реформи освіти недостатньо, адже будь-яка зміна згори має дуже нетривкий ефект, а кожна школа унікальна, тому ми працюємо безпосередньо з школами та громадами над тим, аби вони самостійно будували свою освітню стратегію,

– розповіла авторка підручника Анна Уварова.

Прочитати підручник онлайн можна за посиланням.

До слова: Деякі українські підручники містять дискримінацію, – Новосад

Скільки в Україні загалом шкіл?Всього на території України працюють близько 17 тисяч середніх навчальних закладів.