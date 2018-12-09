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      "Економічної бази для величі Росії немає": глава Рахункової палати РФ здивував відвертою заявою

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      Росія поки не спромоглася створити економічну базу, аби у майбутньому країна могла процвітати.

      Про це заявив глава Рахункової палати Росії Олексій Кудрін, передають Ведомости.

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      "Як економіст, я б сказав, що ми поки не створили економічний базис для майбутнього процвітання, величі Росії. І поки я не бачу, щоб цьому приділялося достатньо уваги. Навіть в новому політичному циклі: ті національні цілі, проекти, які обговорює уряд, – я не бачу, щоб вони були згруповані таким чином, щоб створили цей базис", – зазначив він.

      Кудрін сумнівається, що провладна верхівка Росії усвідомлює масштаб викликів і ті проблеми, з якими РФ зіткнеться у найближчі 6-10 років.

      Глава Рахункової палати Росії переконаний, що СРСР розвалився не через змови, а через недосконалість економічної і політичної систем. Відтак, якщо керівництво країни не схаменеться, то вона зазнає такої ж поразки. 

      Теги: Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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