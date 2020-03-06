Економіка України у січні впала на 0,5%: які причини

За січень 2020 року показник Внутрішного валового продукту в країні знизився. Так, майже всі види економічної діяльності показали скорочення виробництва.

Минулого року у січні спостерігалося зниження ВВП на рівні -1,8%. Цього року економіка також показала спад: такі висновки економічної активності дало Міністерство розвитку економіки, ґрунтуючись на данних Державної статистики.

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Так, ключові фактори, що погано вплинули на економічну активність:

Зниження попиту на енергоресурси через теплу погоду.

Низька кон’юнктура на світових ринках сталі.

Низький попит на природний газ.

З початку 2020 року майже всі види економічної діяльності, що формують динаміку зведеного індексу виробництва, окрім будівництва та внутрішньої торгівлі, продемонстрували скорочення виробництва. Як результат, у січні 2020 року зменшення зведеного індексу виробництва становило 2,6% та відповідно скорочення ВВП оцінено на рівні 0,5%,

– йдеться у звіті.

Міністерство розвитку економіки також прогнозує, що і надалі зростання економіки може стримуватися. Серед чинників назвали зокрема поширення коронавірусу.

Попри все, хороший показник у січні показало виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. Воно зросло на 2,9%. Водночас негативно на економіку вплинуло обмеження ЄС на ввезення українського м’яса птиці через пташиний грип.

Варто зазначити, що саме застій в економіці був одним із доріків, який висовили Олексієві Гончаруку під час його відставки.

Що таке ВВП?Внутрішній валовий продукт – це один із найважливіших показників розвитку економіки, характеризує фінансовий результат виробництва в країні (як матеріального, так і нематеріального). Це сума вартостей усієї продукції, виробленої в країні за певний період, та податків.