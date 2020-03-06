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      Економіка України у січні впала на 0,5%: які причини

      - Читать новость на русском
      ВВП України у січні знизилося / фото 24 каналу

      За січень 2020 року показник Внутрішного валового продукту в країні знизився. Так, майже всі види економічної діяльності показали скорочення виробництва.

      Минулого року у січні спостерігалося зниження ВВП на рівні -1,8%. Цього року економіка також показала спад: такі висновки економічної активності дало Міністерство розвитку економіки, ґрунтуючись на данних Державної статистики.

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      Так, ключові фактори, що погано вплинули на економічну активність:

      • Зниження попиту на енергоресурси через теплу погоду.
      • Низька кон’юнктура на світових ринках сталі.
      • Низький попит на природний газ.

      З початку 2020 року майже всі види економічної діяльності, що формують динаміку зведеного індексу виробництва, окрім будівництва та внутрішньої торгівлі, продемонстрували скорочення виробництва. Як результат, у січні 2020 року зменшення зведеного індексу виробництва становило 2,6% та відповідно скорочення ВВП оцінено на рівні 0,5%, 

      – йдеться у звіті.

      Міністерство розвитку економіки також прогнозує, що і надалі зростання економіки може стримуватися. Серед чинників назвали зокрема поширення коронавірусу.

      Попри все, хороший показник у січні показало виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. Воно зросло на 2,9%. Водночас негативно на економіку вплинуло обмеження ЄС на ввезення українського м’яса птиці через пташиний грип.

      Варто зазначити, що саме застій в економіці був одним із доріків, який висовили Олексієві Гончаруку під час його відставки. 

      Що таке ВВП?Внутрішній валовий продукт – це один із найважливіших показників розвитку економіки, характеризує фінансовий результат виробництва в країні (як матеріального, так і нематеріального). Це сума вартостей усієї продукції, виробленої в країні за певний період, та податків.

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      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України ВВП
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