Екс-барабанщика Рінго Старра з The Beatles удостоїли лицарського звання
У суботу, 30 грудня, колишнього барабанщика групи, британського музиканта Рінго Старра удостоїли лицарського звання. Його титулували за заслуги в музиці і благодійній роботі.
Про це повідомляє офіційний бюлетень уряду Великобританії "The London Gazette".
Зазначимо, що Старр отримав титул під своїм справжнім ім'ям – Річард Старкі. Звання лицаря дозволить йому додати до свого імені приставку "сер".
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Це круто! Для мене це велика честь і задоволення – бути визнаним за мою музику і мою благодійність. Я люблю і те, і інше. Світ і любов,
– прокоментував Рінго Старр.
Що цікаво, Рінго став лицарем на 20 років пізніше, ніж його колега з The Beatles Пол Маккартні.
Також таким престижним титулом удостоїли і співзасновника групи Bee Gees Баррі Гибба, колишнього віце-прем'єра Ніка Клегга і автора War Horse Майкла Мурпурго.
Рінго Старр з учасниками The Beatles (крайній ліворуч)
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