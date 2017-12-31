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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Екс-барабанщика Рінго Старра з The Beatles удостоїли лицарського звання

12:04, сьогодні 349 Читать новость на русском
Рінго Старр
Рінго Старр / Фото з відкритих джерел

У суботу, 30 грудня, колишнього барабанщика групи, британського музиканта Рінго Старра удостоїли лицарського звання. Його титулували за заслуги в музиці і благодійній роботі.

Про це повідомляє офіційний бюлетень уряду Великобританії "The London Gazette".

Зазначимо, що Старр отримав титул під своїм справжнім ім'ям – Річард Старкі. Звання лицаря дозволить йому додати до свого імені приставку "сер".

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Це круто! Для мене це велика честь і задоволення – бути визнаним за мою музику і мою благодійність. Я люблю і те, і інше. Світ і любов,
– прокоментував Рінго Старр.

Що цікаво, Рінго став лицарем на 20 років пізніше, ніж його колега з The Beatles Пол Маккартні.

Також таким престижним титулом удостоїли і співзасновника групи Bee Gees Баррі Гибба, колишнього віце-прем'єра Ніка Клегга і автора War Horse Майкла Мурпурго.


Рінго Старр з учасниками The Beatles (крайній ліворуч)

Теги: LifeStyle Музика Нагороди
Джерело: 24 Канал
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