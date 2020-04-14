Балакучі діти краще навчаються в школі: результати дослідження

Дослідники виявили, що діти, які мали кращі мовні здібності в дитячому віці, досягали більшої академічної успішності в школі, використовуючи набуті словесні навички.

Дослідження, проведене вченими Йоркського університету, стосувалося питання, чому діти із заможніших та добре освічених сімейних груп краще навчаються в школі, пише MedicalXpress.

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Вчені дослідили дані майже 700 британських дітей. Здібності дітей до дошкільного закладу перевірялись у чотирьохрічному віці, і потім їхні результати навчання відслідковувались протягом усієї школи до набуття 16 років.

Авторка дослідження, професорка Софі фон Штумм, сказала: "Наші висновки показують, що навчання дітей вдома, коли їм ще не виповнилося п'яти років, дійсно важливо для їхніх шансів на подальший успіх у навчанні".



Дитина читає книгу / Фото Unsplash

Тому важливо, щоб діти перед початком школи ознайомлювалися з мовними моделями та навчалися, наприклад, якщо б батьки читали їм розповіді перед сном та залучали дитину до розмов. Тоді малеча була б більш успішною школі.

Що можуть робити батьки, щоб діти краще навчалися

Організуйте домашню бібліотеку і читайте разом

Вмотивовані до навчання діти досягають більших успіхів у читанні, ніж однолітки із заможніших сімей, які не люблять читати. Любов до читання можна сформувати позитивним прикладом – читайте дітям змалку, нехай навколо буде достатньо книжок.

Допомагайте з домашніми завданнями

Будьте поруч, щоб пояснити завдання, відповісти на запитання і переглянути виконану роботу. Але не підказуйте правильні відповіді і не робіть завдання замість дитини. Навчання на помилках – частина розвитку, яку не варто забирати в дитини.

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Хваліть

Але тільки за те, що дитина може змінити, а не за її загальні здібності. Адже в такому випадку дитина буде боятися помилки і розчарувати когось. Так само треба бути обережними з похвалою за надто легкі досягнення чи за те, що дитина любить робити.

Беріть участь у шкільному житті

Деякі учні раді бачити батьків у школі чи на шкільних святах. Але спостерігайте за дитиною, щоб зрозуміти, яка саме залученість прийнятна для вас обох. Якщо дитині некомфортна ваша присутність у школі чи на позакласних заходах – обговоріть більш непомітну роль.