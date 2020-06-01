Гроші під подушкою втрачають цінність під час кризи. Щоб зберегти свої заощадження та примножити їх – потрібно інвестувати.

Складна економічна ситуація ділить людей на два основних психологічних типи. Одні вважають, що краще перечекати ситуацію. Інші впевнені, що можливості, які виникають під час кризи, потрібно використовувати. Дізнайтеся, як збільшити ваш капітал, щоб кризовий період став трампліном для вашого фінансового зростання – у матеріалі 24 каналу.

Традиційні рецепти інвестицій

Найчастіше, коли постає питання про те, куди інвестувати, більшості на думку спадають лише два варіанти: відкрити банківський депозит або купити нерухомість.

Дохідність від депозиту з'їдає інфляція

Варто пам'ятати, що вклавшись в такі активи, ви, в кращому випадку, лише збережете свої гроші. У гіршому – ваш капітал зменшиться на розмір інфляції. Якщо ви відкриєте, наприклад, депозит у гривні, то ви можете отримати, 13% річних. Однак якщо в Україні буде спостерігатися високий рівень інфляції, то навіть такий відсоток може не покрити потенційні втрати.

Нерухомість – ненадійна в часи кризи

При покупці нерухомості, ймовірність примножити капітал ще менше. Середня рентабельність при здачі в оренду становить всього 8-9% в рік, а максимальна вигода ледве сягає 10-12% річних. При цьому треба враховувати, що здаючи нерухомість, потрібно платити податки, а також бути готовим до різних ризиків і супутніх витрат. Погодьтеся, при такому рівні прибутковості і ризиків, вкладати кошти в нерухомість зовсім не вигідно.

Якщо подивитися на ринок нерухомості за останні 12 років, то видно, що під час фінансової кризи 2008 та кризи 2014 вартість житла падала приблизно на третину і що важливо – так і не відновилася до свого рівня. З огляду на те, що зараз як у світовій, так і в українській економіці спостерігаються елементи кризи, варто розглянути більш дохідні варіанти інвестицій.

Як примножити ваш капітал

На щастя, в сучасному світі кожному з нас доступні широкі можливості для примноження коштів. Інвестиції в різні фінансові інструменти можуть принести вам істотний дохід, що перевищує відсоток за банківським депозитом або прибутковість від здачі нерухомості в оренду.

Сьогодні кожен може вкласти гроші і заробити на:

акціях відомих світових компаній;

фондових індексах;

провідних світових валютах;

криптовалютах;

енергоносіях і металах;

інших активах.

Який дохід приносять інвестиції в фінансові інструменти

Ці активи можуть не тільки давати набагато більшу прибутковість, ніж традиційні способи вкладення грошей, але і стабільно приносити вам прибуток.

Якби на початку 2020 роки ви купили акції компанії Netflix, яка представляє галузь онлайн-розваг, то за майже пів року ваш прибуток склав би понад 33%, а інвестиції в акції онлайн-магазину Amazon принесли б вам близько 24,5% доходу.

Навіть вклавши гроші в такий актив як золото, який протягом всієї історії людства був способом заощадження коштів, можна було збільшити ваш капітал на 13,8%, що у два рази перевищує річну прибутковість традиційних інструментів.



Як заробляти на фінансових ринках / Unsplash

Як почати заробляти на фінансових ринках

Для того, щоб почати заробляти на фінансових ринках необхідно вибрати термінал для торгівлі. Одним з кращих додатків для торгівлі можна назвати Forex Club Libertex. Ця платформа доступна на телефонах з операційними системами iOs і Android, а значить використовувати її можна на будь-якому телефоні, буквально не встаючи з дивана. Вам залишиться тільки зареєструватися і поповнити автоматично відкритий для вас рахунок.

Після цього можна починати торгувати. Виберіть фінансовий інструмент і спрогнозуйте напрямок руху його ціни. Якщо ви очікуєте, що ціна буде рости, то вам треба буде здійснити операцію на покупку. Якщо ви вважаєте, що вартість обраного вами інструменту буде падати, то вам потрібно буде його продати. Визначившись з напрямком – просто натисніть відповідну кнопку в торговій платформі.

Як навчитися правильно вкладати гроші

Хочете почати отримувати високий прибуток, використовуючи сучасні фінансові інструменти? Заручіться підтримкою професіоналів Forex Club, які зможуть розповісти про найцікавіші можливості для вкладення коштів і навчити вас правильно інвестувати. Фахівці з багаторічним досвідом успішної роботи на фінансових ринках навчать вас правильно вибирати інструменти для інвестицій і вкладати гроші з прибутком.