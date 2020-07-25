У Фонді боротьби з коронавірусом залишилося лише 5% закладених коштів – 3,2 мільярда гривень. Під час його створення у квітні розмір фонду становив майже 65 мільярдів гривень.

Про кількість грошей у фонді повідомив журналіст StateWatch Олександр Гуменюк. Відповідні цифри йому надав Мінфін у відповіді на запит. Так, за інформацією станом на 16 липня, з закладених 64,7 мільярда гривень уряд ухвалив рішення щодо виділення 61,5 мільярда гривень.

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На що пішли ці гроші

Міністерство інфраструктури отримало найбільшу частку грошей, а саме 35 мільярдів гривень для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування.

Міністерство охорони здоров’я отримало 8,3 мільярда гривень:

– 100 мільйонів гривень пішли на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень,

– 2,9 мільярда гривень – на закупівлю лабораторного обладнання та розхідних матеріалів для проведення ПЛР-тестів та на доплати медичним працівникам,

– 5,3 мільярда гривень – на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я.

Міністерство економіки отримало 7,9 мільярда гривень для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Міністерство соціальної політики отримало майже 4 мільярда гривень:

– 1,6 мільярда гривень пішли для надання допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям,

– 2,2 мільярда гривень – виплати матеріального забезпечення,

– 233 мільйонів гривень – для здійснення страхових виплат.

Міністерство внутрішніх справ отримало 2,7 мільярда гривень для надання додаткової доплати до заробітної плати військовослужбовцям та особам, що працюють в системі МВС.

Міністерству розвитку громад і територій надали 1,6 мільярда гривень для вжиття заходів, спрямованих на здійснення будівництва, реконструкції та ремонту приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я.

Міністерство культури отримало 1 мільярд гривень для підтримки сфери культури та креативних індустрій, туризму та кіно.

Міністерство молоді та спорту отримало 475 мільйонів гривень на розвиток спорту для осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.

Міністерство освіти та науки отримало 52,5 мільйона гривень для повернення коштів, сплачених за надання послуги із проведенням пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Державне управління справами отримало 41 мільйон гривень для забезпечення готовності та реагування закладів охорони здоров’я Державного управління справами на спалахи COVID-19.

Міністерство юстиції отримало 23,7 мільйона гривень для забезпечення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню спалахів COVID-19 в установах виконання покарань.

Зауважимо, що лише майже 16% коштів витрачених із фонду, пішли безпосередньо на медицину та на покращення медичної інфраструктури. Для порівняння, на будівництво доріг пішло одразу 57% від всіх витрачених коштів.

У той час коли в Україні пандемія коронавірусу й близько не пішла на спад, гроші, що мали б рятувати від цієї пандемії , фактично закінчились. Більше того, витратили ці кошти в основному геть не на медицину, а на економічні та соціальні програми, а також на дорожні проекти,

– прокоментували вищевикладену інформацію у StateWatch, неурядовій організації, що моніторить органи влади.

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Що цьому передувало

На початку червня стало відомим, що з Фонд боротьби з коронавірусом витратили майже половину – понад 28 мільярдів гривень. Прозорість використання коштів мали перевіряти аудитори.

Крім того, 13 липня на офіційному сайті Верховної Ради з’явилася інформація, що майже 1,3 мільярда гривень перенаправили на проведення місцевих виборів у жовтні.

Фонду для боротьби з наслідками коронавірусної хвороби створили 13 квітня. Тоді Верховна Рада затвердила відповідні зміни до держбюджету.

Тоді в уряді говрили, що гроші з фонду спрямують на: