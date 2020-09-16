Довоєнна Німеччина у 1930 роках показана в одній збірці "Берлін". Вона містить майже 70 зображень з текстом французького письменника та критика П'єра Мак-Орлана.

Рідкісна фотокнига з’явилась у рамках серії "Навколо світу". Але з цілого задуманого циклу було опубліковано лише дві книги: "Берлін" та "Лондон". Про фотокнигу "Берлін" розповідає Cameralabs.

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Цікаво, що книга не містить згадок про те, хто є автором фотографій. Можливо, це сам Мак-Орлан, або Робер Дуано, або Ман Рей, або взагалі вони всі. Знімки у фотокнизі скомпоновані так, що читач розуміє: реальність дивніше, ніж вигадка.

Хто такий П’єр Мак-Орлан?

Французький письменник і критик кіно та фотографії П’єр Мак-Орлан є автором текстів до фотографій у фотокнизі "Берлін". Також він писав нариси про Ежен Атже та Жермені Круль. Творив під різними псевдонімами та під справжнім ім’ям – П’єр Дюмарше.



Плоди його письменства не раз екранізували. До прикладу, "Набережна туманів" навіть увійшла в класику світового кіно.

Фотокнига "Берлін", 1930 роки

Фотопідбірка "Берлін" показує, що зло може бути повсякденним і комфортно сюрреалістичним. А глядачам завжди необхідно замислюватися про те, що є реальність, а що перед нами насправді.



Фотокнига "Берлин", 1930-ті роки / Ілюстрація Cameralabs



Прогулянковий катер і скаути з сурмами / Ілюстрація "Берлін" / Cameralabs



Святкова вулична хода / Ілюстрація "Берлін" / Cameralabs



Парадний дух Венери і Марса / Ілюстрація "Берлін" / Cameralabs



Нордичний дівочий образ і доблесні німецькі поліцейські. З фотокниги "Берлін", 1930-і. Автор П'єр Мак-Орлан



Дисципліна на дахах і нова версія щуролова Ганса з чарівною флейтою / Ілюстрація "Берлін" / Cameralabs



Гренадери старої Німеччини в мундирах і оратор на трибуні / Ілюстрація "Берлін" / Cameralabs



Генерал Герман Герінг і військові в протигазах / Ілюстрація "Берлін" / Cameralabs



Генерал Вернер фон Бломберг з представником Франції і росіяни, благословення попом в муніципальному парку / Ілюстрація "Берлін" / Cameralabs



Берлінські панянки на свіжому повітрі і двір Мулакштрассе / Ілюстрація "Берлін" / Cameralabs



Берлін денний і Берлін нічний: опівнічна культура змінила чоловіків на жінок / Ілюстрація "Берлін" / Cameralabs