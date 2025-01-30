Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Unilad.

Смотрите также "Точно не наркотики": полиция задержала женщину, которая имела сумку со странной надписью

Известно, что до аварии офицер полиции Тристан Макомбер двигался по окружной дороге 435. Именно там он столкнулся с другим авто. Момент аварии зафиксировала нагрудная камера.

После ДТП полицейский вышел из авто, чтобы узнать как пострадала, и объяснить причину столкновения. По его правоохранителя, у него не сработали тормоза, однако по результатам расследования он просто смотрел порно во время движения.



Полицейский в США спровоцировал ДТП / Фото Unsplash

Как наказали горе-копа

В отчете отдела внутренних расследований офиса шерифа округа Лейк сказано, что сначала офицер полиции говорил, что он просматривал рабочие чаты, позже рассказал, что соврал, а впоследствии таки признался в просмотре порнографического контента.

Ему предъявили обвинения по трем статьям, также правоохранитель подал в отставку.