Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Unilad.

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Відомо, що до аварії офіцер поліції Трістан Макомбер рухався окружною дорогою 435. Саме там він зіткнувся з іншим авто. Момент аварії зафіксувала нагрудна камера.

Після ДТП поліцейський вийшов з авто, щоб дізнатися як потерпіла, і пояснити причину зіткнення. За його правоохоронця, в нього не спрацювали гальма, проте за результатами розслідування він просто дивився порно під час руху.



Поліцейський у США спричинив ДТП / Фото Unsplash

Як покарали горе-копа

У звіті відділу внутрішніх розслідувань офісу шерифа округу Лейк сказано, що спочатку офіцер поліції казав, що він переглядав робочі чати, пізніше розповів, що збрехав, а згодом таки зізнався в перегляді порнографічного контенту.

Йому висунули звинувачення за трьома статтями, також правоохоронець подав у відставку.