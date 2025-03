Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Need To Know.

Що було всередині валізи

Як з'ясувалося згодом, всередині переплутаної валізи було 24 кілограми канабісу. Цей інцидент стався в аеропорту Суварнабхумі, що у Таїланді. Справжній власник валізи швидко повідомив про зникнення багажу, але співробітники аеропорту не змогли зв'язатися з подружжям, оскільки номер був зареєстрований на їхню дочку, яка організувала поїздку.



Що було у чужій валізі / Фото Unsplash

Пара спокійно зробила пересадку і вже в Японії виявила, що валіза не відкривається. Зрештою вони зрозуміли, що ця валіза їм не належить. Коли вони відкрили валізу, то побачили 24 кілограми сушених конопель.

Цікаво знати! Канабіс (коноплі) – це рослина, яка містить психоактивні речовини та використовується як у рекреаційних, так і в медичних цілях. Вона має довгу історію використання в різних культурах і залишається предметом дискусій у науковому, медичному та правовому середовищі.

Що було далі

Правоохоронці в аеропорту одразу ж почали розслідування. Зрештою, японські митні служби переконалися, що подружжя не мало наміру провозити наркотики. І вже наступного дня пара змогла продовжити свій відпочинок біля підніжжя Фудзі.

