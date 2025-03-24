Начало прошлой недели сосредоточилось преимущественно на разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Украина забросила мяч на поле России, согласившись на полное прекращение огня. Российский отказ был ожидаем, однако, очевидно, удовлетворяет Трампа, постепенно затягивая американского президента в ловушку собственных фантазий.

Также в течение недели активно обсуждали заинтересованность Дональда Трампа Запорожской АЭС, что открывает новые горизонты для дальнейших переговоров о ее возвращении. О том, что писали западные СМИ за неделю с 17 по 23 марта 2025 года, читайте в материале 24 Канала.

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Разговор Трампа и Путина: какую ловушку готовит диктатор

The Economist назвал результаты двухчасового разговора Дональда Трампа и Владимира Путина "пощечиной, которую только человек с неограниченной наглостью может считать победой". В конце концов, эти переговоры не дали никакого результата.

Вместо полного прекращения огня Кремль предложил вариант, при котором обе стороны прекращают удары по энергетике. В то же время диктатор выдвинул старые требования, которые предусматривают прекращение военной помощи Украине и остановку мобилизации. Путин также хочет решения "первопричин" конфликта, под которым он на самом деле имеет в виду конец существованию Украины как независимой страны.

Настоящая опасность впереди. Путин хочет, чтобы американский президент поверил, что, как государственные деятели, они имеют более важные дела, чем спорить из-за безнадежного места, такого как Украина.

Владимир Путин хочет соблазнить Трампа фантазией о совместном будущем России и США. В ней Россия предлагает помощь в разрешении кризисов на Ближнем Востоке, и, возможно, влияет на Иран, чтобы тот отказался от создания ядерного оружия. В ней могли бы активизироваться американские инвестиции в российские предприятия, такие как добыча газа в Арктике. Санкции были бы отменены, а Россия могла бы снова присоединиться к G7. Россия оторвалась от своего "партнерства без ограничений" с Китаем, а Третья мировая война, за которую тревожится Трамп, была бы предотвращена.

Однако издание возвращает к реальности: сейчас Россия больше зависит от Китая, чем когда-либо от Америки, и не будет отделена от него. Рычаги влияния России на Иран ограничены. Российская экономика меньше итальянской и подчиняется "прихотям деспотов", поэтому возможности для бизнеса невелики.

Если в погоне за этой химерой господин Трамп ослабит давление, которое Запад оказывал на Россию, Америка проиграет.

Запорожская АЭС: как СМИ оценивают идею США

На прошлой неделе прозвучало внезапное предложение о передаче украинских АЭС США. Хотя впоследствии Зеленский объяснил, что речь шла только о Запорожской АЭС, и не о полном американском контроле, а о других формах сотрудничества, такая идея вернула на стол вопрос деоккупации важного для Украины объекта.

The New York Times объясняет, что вопрос Запорожской АЭС переплетается с соглашением о полезных ископаемых. Добыча и обработка металлов требует много энергии, которую может дать самая большая в Европе атомная станции с 6 реакторами.

Украина сообщила Соединенным Штатам, что переработка полезных ископаемых будет жизнеспособной, только если Запорожская АЭС вернется под ее контроль,

– отмечает NYT.

Украина имеет очевидную выгоду: Запорожская АЭС позволит уменьшить дефицит электроэнергии, который возник из-за регулярных российских обстрелов. В то же время США могут иметь для себя экономическую выгоду: ЗАЭС использует топливо и технологии, которые поставляет Westinghouse, американская компания ядерных технологий.

Поставка топлива на ЗАЭС "была большим контрактом" для Westinghouse. За последние три года войны Westinghouse расширил свое присутствие в Украине, постепенно заменяя технологии российского атомного гиганта "Росатом", которые используются на украинских станциях.

В случае успеха Украина потенциально может вернуть тысячи километров ныне оккупированной территории, пишет Reuters. Киев уже давно имеет план освобождения станции. Но для нормальной работы недостаточно передать одну только Запорожскую АЭС. Россия будет вынуждена вернуть соседнюю ТЭС, окружающие населенные пункты, в том числе и город Энергодар, а также дорогу в Запорожье.

Хотя пока остается непонятным, что Трамп может предложить России, чтобы она передала Запорожскую АЭС Украине. Вероятнее всего, Кремль не захочет отдавать ее бесплатно. Эксперты сомневаются в реалистичности идеи Трампа.

Как отмечает CNN, Запорожская АЭС будет нуждаться в постоянном электроснабжении, чтобы избежать расплавления реактора, а также восстановления достаточного запаса воды для охлаждения станции. Однако пока это невозможно, поскольку вблизи станции регулярно продолжаются обстрелы.

Нет смысла пытаться восстановить завод и эксплуатировать его, если он может оказаться под угрозой в любой момент. И мысль о том, что владение США каким-то образом будет более сдерживающим фактором для нападения России на станцию, чем сейчас, когда россияне сами контролируют станцию, это тоже не имеет смысла,

– отмечает Эдвин Лайман, директор по безопасности ядерной энергетики.

Американская идея совместной собственности нарушает много логистических, технических и практических вопросов, которые являются очень непонятными. Ядерные эксперты также подчеркнули, что в США нет атомных станций, которые бы использовали тот же класс технологий, что и Запорожская АЭС. Хотя многие пункты в конце концов можно доработать.

Российские КАБы стали неэффективными: как Украина научилась им противодействовать

Управляемые авиационные бомбы (УАБ или КАБ) в последние годы были ключевым преимуществом российской армии. Forbes отмечает, что "золотая эра" этого оружия заканчивается: украинские РЭБ заставляют его промахиваться.

Управляемые авиационные бомбы с модулем планирования и коррекции и со спутниковым наведением имеют точность до 4 – 5 метров от цели. Поэтому многочисленные случаи промахов КАБов вызывают особое внимание.

Российские управляемые бомбы не могут получать стабильный сигнал от спутников. Без коррекции курса они часто сбиваются и взрываются далеко от цели, что подтверждает недавно обнародованное видео. Украина, похоже, использует различные типы средств радиоэлектронной борьбы.

Издание рассказало, что украинская система радиоэлектронной борьбы, которая так эффективно противодействует КАБам, получила название LIMA. Эта система является комбинацией глушения сигналов, спуфинга (подмены координат) и кибератаки на навигационный приемник системы наведения управляемой бомбы.

Сейчас LIMA смогла охватить лишь несколько ключевых секторов, в частности Харьков и Запорожье. Украинский военный рассказал, что после развертывания системы точность бомбардировок сначала снизилась, а затем, поняв неэффективность этого способа поражения и невозможность достижения цели, враг вообще прекратил обстрелы областных центров

Российские КАБы все еще атакуют Украину, однако с развертыванием новых систем они все чаще будут падать в полях вместо ударов по позициям Вооруженных Сил.

Перемирие России и Украины: какие 5 проблем могут возникнуть

В понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии проходят переговоры. The Times отмечает, что есть ряд вопросов, в которых может возникнуть конфликт.

Прежде всего нужно пролить свет на то, удары по каким объектам будут запрещены в рамках будущего перемирия. Далее встает вопрос перемирия в Черном море. Украинская сторона считает, что Россия будет стремиться защитить остатки своего флота кораблей и нефтяных объектов.

Кроме этого, Украина отмечает необходимость не допустить повторения Минских соглашений: поэтому Зеленский потребует эффективного мониторинга и гарантий, чтобы не допустить дестабилизации Украины и возобновления боевых действий во время перемирия.

Еще одним камнем соприкосновения издание называет развертывание иностранных войск в Украине. Российская сторона категорически отвергает это, но Зеленский видит в этом гарантию безопасности.

Но что, если западные страны создадут военные учебные базы в определенных географических районах, например к западу от реки Днепр? Армии НАТО выполняли такие миссии в Украине до вторжения 2022 года; прецедент есть,

– отмечает издание.

Непростым на переговорах может быть вопрос территорий. Украина никогда не признает оккупированные территории российскими. Для решения этого вопроса предлагалось провести линию по нынешней линии фронта. Также важно признать статус оккупированных территорий.

Легко сорвать процесс переговоров может вопрос о прекращении поставок западного оружия и попытки уменьшить численность ВСУ. Требование Кремля, вероятно, будет восприниматься как признак подготовки к следующему вторжению. Зеленский и европейские лидеры будут проявлять настойчивость в этом вопросе вплоть до готовности провалить прекращение огня.