Сумарно вилучений героїн на чорному ринку коштує понад 1 мільярд гривень. Про викриття наркотрафіку написала генпрокурорка України Ірина Венедіктова.

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Наркотрафік "Іран – Україна"

Транснаціональне угрупування злочинців викрили 23 липня. Керували постачанням двоє братів – громадяни Туреччини. Героїн везли із Ірану через територію Вірменії і Грузії до України.

Збували наркотики на території України та окупованого Криму. До того ж наркотики дрібними партіями вивозили і у Євросоюз.

Правоохоронці проконтролювали поставку з Ірану до України вантажівки на склад у Києві. У причепі авто в спеціально обладнаних муляжах цегли виявили наркотики. Під час обшуку там виявили 1159 брикетів з героїном.



У вантажівці було понад тисячу брикетів / Фото з фейсбуку Ірини Венедіктової

Організаторів каналу контрабанди затримали біля складу. У двох валізах, які вони мали при собі, у них знайшли 5 брикетів з 1550 грамами героїну.

Загальна вага вилученого – понад 368 кілограмів, що за цінами чорного ринку коштує понад 1 мільярд гривень.

До спецоперації залучили декілька відомств, зокрема іноземні:

прокуратура Криму та міста Севастополя,

Департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції,

ГУ Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі,

Митна служба України,

управління у боротьбі з контрабандою комітету державних доходів Республіки Вірменія,

відділ по боротьбі з наркотранзитом в департаменті центральної кримінальної поліції МВС Грузії

Адміністрація у боротьбі з наркотиками США (DEA).

Як затримали організаторів міжнародного наркотрафіку / Фото з фейсбуку Ірини Венедіктової