Суммарно изъятый героин на черном рынке стоит более 1 миллиарда гривен. О разоблачении наркотрафика написала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
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Наркотрафик "Иран – Украина"
Транснациональную группировку преступников разоблачили 23 июля. Руководили поставкой два брата – граждане Турции. Героин везли с Ирана через территорию Армении и Грузии в Украину.
Сбывали наркотики на территории Украины и оккупированного Крыма. К тому же наркотики мелкими партиями вывозили и в Евросоюз.
Правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузовика на склад в Киеве. В прицепе авто в специально оборудованных муляжах кирпича обнаружили наркотики. Во время обыска там обнаружили 1159 брикетов с героином.
В грузовике было более тысячи брикетов / Фото из фейсбука Ирины Венедиктовой
Организаторов канала контрабанды задержали возле склада. В двух чемоданах, которые они имели при себе, у них нашли 5 брикетов с 1550 граммами героина.
Общий вес изъятого – более 368 килограммов, что по ценам черного рынка стоит более 1 миллиарда гривен.
К спецоперации привлекли несколько ведомств, в том числе иностранные:
- прокуратура Крыма и города Севастополя,
- Департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции,
- ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе,
- Таможенная служба Украины,
- управление по борьбе с контрабандой комитета государственных доходов Республики Армения,
- отдел по борьбе с наркотранзитом в департаменте центральной криминальной полиции МВД Грузии
- Администрация по борьбе с наркотиками США (DEA).
Как задержали организаторов международного наркотрафика / Фото с фейсбука Ирины Венедиктовой