Суммарно изъятый ​​героин на черном рынке стоит более 1 миллиарда гривен. О разоблачении наркотрафика написала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

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Наркотрафик "Иран – Украина"

Транснациональную группировку преступников разоблачили 23 июля. Руководили поставкой два брата – граждане Турции. Героин везли с Ирана через территорию Армении и Грузии в Украину.

Сбывали наркотики на территории Украины и оккупированного Крыма. К тому же наркотики мелкими партиями вывозили и в Евросоюз.

Правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузовика на склад в Киеве. В прицепе авто в специально оборудованных муляжах кирпича обнаружили наркотики. Во время обыска там обнаружили 1159 брикетов с героином.



В грузовике было более тысячи брикетов / Фото из фейсбука Ирины Венедиктовой

Организаторов канала контрабанды задержали возле склада. В двух чемоданах, которые они имели при себе, у них нашли 5 брикетов с 1550 граммами героина.

Общий вес изъятого – более 368 килограммов, что по ценам черного рынка стоит более 1 миллиарда гривен.

К спецоперации привлекли несколько ведомств, в том числе иностранные:

прокуратура Крыма и города Севастополя,

Департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции,

ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе,

Таможенная служба Украины,

управление по борьбе с контрабандой комитета государственных доходов Республики Армения,

отдел по борьбе с наркотранзитом в департаменте центральной криминальной полиции МВД Грузии

Администрация по борьбе с наркотиками США (DEA).

Как задержали организаторов международного наркотрафика / Фото с фейсбука Ирины Венедиктовой