Гнучкий смартфон Samsung отримає унікальну батарею

Інформації про майбутній гнучкий смартфон від Samsung і досі небагато. За неофіційними даними, він матиме назву Galaxy X і з’явиться вже у 2019 році. Та зараз в мережі з’явилась інформація про гнучку батарею, яку отримає майбутній флагман.

Про це повідомляє видання prostotech.com.

За даними інсайдерів, гнучкий екран для смартфона буде готовий на початку наступного року.

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Крім того, гнучкими будуть і його компоненти. Так, згідно із новим звітом, Samsung SDI розробила складну батарею з двома варіантами потужності: 3000 мАг і 6000 мАг. Вона буде V-подібної форми.

Galaxy X отримає унікальну зарядку

Також, за чутками, смартфон буде мати великий екран: 7,3 дюйма у відкритому режимі і 4,5 дюйма – в складеному.

Щоправда, за прогнозами, вартість Galaxy X буде кусючою – експерти називають цифру у 1850 доларів (46 800 гривень). Тож модель з’явиться лімітованим тиражем.

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