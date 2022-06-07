Головне не втратити Україну, – інтерв'ю з Даніловим про бої на Сході, лякалки Путіна та "Азов"

Секретар РНБО Данілов вважає, що тимчасовий відступ Збройних Сил України з втратою територій під час бойових дій не є трагедією, адже головне – зберегти країну.

Про це секретар Ради нацбезпеки й оборони сказав в ексклюзивному стрімі на ютубі 24 каналу. Він також розповів про те, що зараз відбувається на Луганщині, у яких умовах полонені воїни з "Азовсталі" та що відомо про путінських агентів в Україні. Головні тези з розмови – читайте далі.

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Про ситуацію на Луганщині

Луганщина – найгарячіша точка фронту в Україні. Наразі запеклі бої точаться за Сєвєродонецьк. Там ситуація складна і щоразу змінюється. Ворог має величезну кількість артилерії, авіації та потужний бойовий арсенал. І усе це російські війська постійно використовують по наших позиціях.

Данілов також зазначив, що на цьому напрямку щодня Україна, на жаль, зазнає втрат. Багато бійців поранено. Він також зізнався, що його товариш теж перебуває у складному стані із пораненнями.

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Ще раз наголошу, що зараз головне не втратити країну. Якщо ми втратимо частину тої чи іншої території, ми її обов'язково повернемо. Про це каже наш президент та наші військові. Головне – не програти стратегічно,

– наголосив Данілов.

Про бійців "Азову" у полоні

Українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі "Азовсталь", а тепер перебувають у полоні окупантів, обміняють на полонених росіян. Зараз вони перебувають не в найкращих умовах, але з ними усе добре.

Сьогодні вони не в комфортних умовах, це треба визнати. Принаймні вони живі та здорові,

– зазначив Данілов.

І додав, що у них хоча б є їжа та вода. Однак секретар РНБО наголосив, що потрібно розуміти – наші воїни зараз перебувають у ворога.

"Ми будемо сподіватися, що рано чи пізно вони повернуться до нашої країни. Україна робить усе від себе залежне. Однак багато інформації зараз закрито, щоб усі ці процеси не зірвались", – додав Данілов.

Чи будуть переговори з Росією

Наразі 2 439 українських оборонців, які героїчно захищали Маріуполь й виконали усі завдання керівництва, вимушено потрапили у полон росіян.

Володимир Зеленський заявив, що партнери із Заходу підштовхують Україну до переговорів з Росією у власних інтересах. Втім перемовини – це складне питання. Спочатку треба порадитись з суспільством.

Тобто, як наголосив Данілов, якщо українське суспільство не сприйме перемовини з Росією, всередині України може розпочатись складна ситуація.

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Данілов відповів на погрози Путіна

Кремлівський диктатор Володимир Путін погрожує бити ракетами "туди, куди ще не бив". Усе через поставки зброї Україні. Секретар РНБО пояснив, що кремлівський глава пропонує, щоб ми не отримали зброю, здалися та підписали капітуляцію.

"Я категорично проти таких подій і вважаю, що капітуляцію має підписувати зовсім інша країна. Це моя публічна позиція. А те, що Путін може своїми ракетами пошкоджувати будь-яке наше місто, на жаль, це факт", – додав Данілов.

І наголосив: якби у нас було достатньо засобів для того, аби захищатися, це суттєво допомогло б вибивати ворога з наших територій. Саме тому й тривають перемовини з партнерами.

Про ризик наступу з боку Білорусі

Росія вже давно окупувала територію Білорусі. Зважаючи на це, країна-агресорка може у будь-який час ухвалити певне рішення щодо України. Однак українське військове керівництво готове до будь-якого розвитку подій.

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Про Сійярто на заяву нібито про "психічні проблеми" Зеленського

Спікер парламенту Угорщини заявив про нібито "психічні проблеми" Володимира Зеленського. Сама заява Ласло Кевера та те, що Петер Сійярто підтримав ці ганебні слова про українського президента – зовсім різні ситуації. На думку секретаря РНБО, Міністерство закордонних справ України може скерувати ноту Петеру Сійярто.

Про загрозу від "гауляйтерів" Путіна

Зараз через використання доступних каналів комунікації "перефарбований" ворог, медійні "гауляйтери" Володимира Путіна, а також медійна обслуга Віктора Януковича, вилазять на всі канали.

Вони намагаються реорганізувати та психологічно дестабілізувати наше суспільство. Данілов відзначив, що ці "гауляйтери" одягають вишиванки та рядяться в національно-патріотичні ряди.

Про путінських агентів в Україні

Окрім озвучених звинувачень проти Віктора Медведчука, Росія створювала й фінансувала проросійські сили за різними ланцюжками.

"Я думаю, що ми найближчим часом зможемо дізнатися дуже багато цікавих речей та подробиць, у який спосіб формувалися усі ці групи впливу та як це відбувалося", – зазначив Данілов.

І додав, якщо хтось вважає, що він зможе в законсервованому вигляді продовжувати тут виконувати доручення Путіна і бути його прихованим гауляйтером, то Служба безпеки України та розвідка "відпрацюють ці питання".

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Данілов про "хороших рускіх"

"Усі мали визначитись із своїми поглядами ще у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – підкреслив Данілов.

Ті люди, які визначились протягом 24 – 27 лютого, вони заслуговують на повагу. Ті, хто побачили, що "у нас вийде" і почали перефарбовуватись – так працювати не буде,

– запевнив секретар РНБО.

На його думку, зараз на українську сторону переходитимуть ще більше росіян. Чимало охочих буде серед російських медійників.

У Невзорова немає українського громадянства

Російський журналіст Олександр Невзоров нещодавно заявив про отримання українського громадянства. Утім, виявилось, що насправді паспорта України в нього поки немає. Він лише звернувся, аби його отримати.

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