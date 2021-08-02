Головні новини 2 серпня: смерть від буревію у Львові, жорстоке побиття чоловіка на Хмельниччині

У Стрийському парку під час буревію загинули двоє молодих людей. У Хмельницькій області поліцейські жорстоко побили 26-річного чоловіка. ВАКС почав розглядати клопотання про запобіжний захід екссудді Миколі Чаусу. Служба безпеки України викрила на сході "тітушок" Киви, причетних до тяжких злочинів. Такими були головні новини України та світу 2 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

​Важливо Чи будуть нові обмеження під час осіннього карантину: відповідь МОЗ

Смерть через негоду у Львові

Джерело: Львівська міська рада

Буревій, що вирував на Львівщині 1 серпня, забрав життя двох молодих людей. Трагедія сталася у Стрийському парку у Львові. На пару раптово впало дерево.

На жаль, 20-річний хлопець та 18-річна дівчина отримали травми, що були несумісні з життям. відомо, що загиблий був курсантом Національної академії сухопутних військ Андрій Свояк.

Актуально Опублікували фото з місця події, де загинула пара під час буревію у Львові

Точну причину падіння дерева встановить слідство. Однак попередньо відомо, що воно могло впасти внаслідок удару блискавки. За інформацією ZAXID.NET, адміністрація Стрийського парку просить львів'ян не відвідувати його впродовж доби. Наразі фахівці ліквідовують там наслідки негоди.

На трагедію вже відреагував мер міста Андрій Садовий. Він закликав львів'ян не бути легковажними та зважати на прогноз погоди.

Нам треба наголошувати мешканцям, що буревій – це стихійне лихо, не можна легковажити. Коли є повідомлення надзвичайних служб, що насувається буревій, то краще у цей час бути вдома, у приміщенні. Біда, яка сталась – це шок для усіх,

– зауважив мер.

Бійка за участю поліцейських на Хмельниччині

Нещодавно схожа ситуація сталася на Київщині . Під час буревію дерева впали на двох людей, завдавши смертельних травм. Ще одна людина врятувалася, встигши відбігти.

Джерело: Артур Сторожук у спільноті "20-14 Вільний Проскурів"

У Хмельницькій області поліцейські жорстоко побили 26-річного Олексія Самбора. У постраждалого діагностували:

перелом основи черепа,

розрив барабанної перетинки.

Вражає, але лікарі Хмельницькій обласній лікарні відмовилися надавати йому допомогу і на четвертий день лікування "викинули його на вулицю", заявивши, що його стан "задовільний". Після цього чоловік втратив свідомість просто на вулиці.

Його доставили назад в обласну лікарню, але там відмовились приймати потерпілого. Він поїхав власним коштом до Городка у районну лікарню, а там потрапив уже в критичному стані до реанімації.

Коли про це дізнались хмельницькі "лікарі", вони терміново направили у Городок цілу делегацію, і вирішували, як витягнути тепер Олексія на цей бік, адже досі невідомо, чи виживе він, а якщо виживе, то точно відомо, що на все життя залишиться інвалідом,

– розповів Артур Сторожук.

Що кажуть про інцидент у ДБР

У коментарі 24 каналу в Державному бюро розслідувань поінформували, що наразі здійснюють досудове розслідування за фактом побиття затриманого поліцейськими. За попередньою інформацією, чоловіка намагалися затримати за розпиття алкоголю у громадському місці.

Наразі слідчі проводять першочергові слідчі дії, а також триває пошук та допити свідків. Попередня кваліфікація порушення: перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

СБУ викрила "тітушок" Киви

Джерело: СБУ

Служба безпеки України запобігла спробам розхитування суспільно-політичної ситуації на сході України. За даними слідства, до них були причетні "тітушки" одіозного нардепа Іллі Киви.

Деталі злочинної діяльності "тітушок" Киви

Зловмисники діяли під прикриттям громадського об'єднання, яке підконтрольне одному з нардепів. Як наголосили в "Українській правді", мовиться про "тітушок" скандального проросійського парламентаря Іллі Киви.

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У березні 2021 року лідер групи спільно з її активними учасниками завдав ножем тяжкі тілесні ушкодження ідеологічному опоненту. "Куратори" очікували, що дії зловмисників призведуть до застосування відповідних заходів та спровокують загострення політичної ситуації.

За місцями проживання зловмисників та в офісі об'єднання правоохоронці виявили:

холодну зброю, яку могли використовувати для вчинення тяжких злочинів;

інструкцію з підготовки учасників угруповання до радикальних дій щодо ідеологічних опонентів;

велику партію канабісу та обладнання для його вирощування.

Слідчі повідомили лідеру угруповання про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Реакція Киви на ситуацію

Нардеп оприлюднив у фейсбуці відеозвернення, в якому зазначив, що СБУ "виписала підозри" координатору "Патріоти – За життя" Олегу Ширяєву і ще 4 керівникам організації. За словами Кива, у нього є докази того, що свідка нібито викрали співробітники спецслужби, "залякали й вибили неправдиві свідчення".

Що варто знати про Іллю Киву

Це народний депутат від ОПЗЖ, відомий своєю проросійською риторикою. Він неодноразово потрапляв у гучні скандали у Верховній Раді та за її межами. Серед останніх курйозів за участю нардепа можна згадати:

24 червня Ілля Кива заявив, що його нібито викликали на допит через радянську шапку. Натомість у прокуратурі цей факт заперечили.

22 червня одіозний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива та нардеп від "Слуг народу" Микола Тищенко побились у сесійній залі Верховної Ради. Усе почалося через слова "слуги" Микити Потураєва про те, що народ має розстрілювати ОПЗЖ.

21 червня Кива шукав "чистих та бритих адекватів" для участі у марші ОПЗЖ. За це він пропонував аж 250 гривень.

18 червня одіозний представник "ОПЗЖ" зняв штани просто у залі Верховної Ради. Зробив він це, аби заправити сорочку. Напевно, кращого місця для цього не знайшлося.

ВАКС не розглянув клопотання про запобіжний захід Чаусу

Джерело: ВАКС

Вищий антикорупційний суд почав розглядати клопотання про запобіжний захід екссудді Миколі Чаусу, але засідання перенесли через відсутність підозрюваного.

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Видання Liga.net, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, пише, що 1 серпня слідчий суддя відмовився зобов'язувати СБУ доставити Чауса на судове засідання 4 серпня.

Хто такий Микола Чаус? Це колишній суддя Дніпровського районного суду міста Києва, який брав участь у розгляді низки скандальних справ. Сам Чаус також потрапив у неприємну ситуацію – у 2016 році його Це колишній суддя Дніпровського районного суду міста Києва, який брав участь у розгляді низки скандальних справ. Сам Чаус також потрапив у неприємну ситуацію – у 2016 році його затримали на отриманні хабаря в 150 тисяч доларів. А на задньому дворі його будинку правоохоронці знайшли закопані трилітрові банки з тисячами доларів. Останні події навколо Чауса: головне

Екссуддя Микола Чаус нарешті знайшовся після нібито викрадення у Молдові. 30 липня він прийшов до будівлі сільської ради у Вінницькій області. Був напівоголеним і голодним.

У НАБУ заявили, що правоохоронці, які затримали суддю Чауса, не виходять на зв'язок із детективами. Після цього детективам довелося влаштувати погоню за авто СБУ, в якій мав би бути Чаус. Але наздогнати машину їм не вдалося.

Тривалий час про місцеперебування Чауса не знав навіть його адвокат. Згодом у СБУ заявили, що не "викрадали" екссуддю, а "він сам попросив допомоги".

Обмеження для невакцинованих

У 2017 році Чаусу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Тепер НАБУ просить цей захід застосувати – взяти екссуддю під варту.

Джерело: фейсбук Михайла Радуцького

Нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що українська влада згодом буде змушена запроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. Зокрема, це стосуватиметься шкіл.

Для роботи 80% працівників мають отримати вакцину

У Міністерстві охорони здоров'я вже анонсували, що у випадку погіршення епідеміологічної ситуації працюватимуть лише ті школи, де не менше ніж 80% вчителів отримали щеплення проти коронавірусу.

На думку Радуцького, аналогічні обмеження варто ввести для працівників:

громадського транспорту,

харчування,

комерційних або комунальних структур, співробітники яких постійно контактують з людьми.

Водночас він наголосив, що влада України не говорить про обов'язкову вакцинацію, адже ніхто не має права змушувати людину вакцинуватись. Однак справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники.

Нові правила в'їзду

Крім того, Радуцький нагадав, що у перший тиждень серпня в Україні почнуть діяти нові правила перетину кордону. Українці та іноземці здаватимуть тест при в'їзді. Таке правило є обов'язковим для усіх, крім людей, які:

зробили хоча б одне щеплення від коронавірусу;

громадянами інших країн із COVID-сертифікатами.

Туристи, які повернулись з Індії або Росії повинні відправлятись на самоізоляцію. Це стосується людей, які провели за кордоном більше ніж 7 днів і є невакцинованими або імунізованими препаратами, що несхвалені ВООЗ.

Коронавірус в Україні: головні новини

За минулу добу в Україні виявили 265 випадків коронавірусної хвороби. Серед інфікованих 11 дітей та 1 медпрацівник.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 253 534 людини. Станом на 2 серпня одужали 2 187 170 пацієнтів. Втім, жертвами коронавірусу стали 52 955 мешканців країни.

Станом на 2 серпня одужали 2 187 170 пацієнтів. Втім, жертвами коронавірусу стали 52 955 мешканців країни. 31 липня вакцинували 68 499 людей, зокрема одну дозу отримали 45 597 людей, дві дози – 22 902 людини, вони завершили процес вакцинації.



Дані про вакцини проти коронавірусу / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу