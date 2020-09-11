Радники лідерів країн "нормандської четвірки" провели зустріч. Автівку посла України в Білорусі Ігоря Кизима оглядали білоруські прикордонники. Посол пригрозив дипломатичною війною. На Київщині сталась автотроща з багатьма загиблими. В Умані повісили образливе для хасидів оголошення. В Україні опублікували рейтинг найбагатших. Такими були головні новини 11 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Режим "тиші" триватиме: результати зустрічі радників

До теми Росія втратила ініціативу по Донбасу й намагається її повернути, – експертка

11 вересня відбулись переговори радників лідерів країн "нормандської четвірки". Перемовини у Берліні тривали багато годин. Відомо, що під час зустрічі домовились про продовження режиму тиші на Донбасі, який розпочався 27 липня.

Основні питання, які планували підняти на зустрічі:

Режим припинення вогню.

Домовленості, досягнуті ТКГ, щодо розведення сил та засобів на Донбасі.

Відновлення процесу обміну полоненими.

Важливо! Остання зустріч радників пройшла 3 липня у Берліні. За її підсумками російська сторона заявляла, що поки рано прогнозувати дату наступного саміту лідерів України, Росії, Німеччини та Франції, оскільки домовленості паризького саміту не виконано в повному обсязі.

Що відомо про зустрічі у нормандському форматі? Це формат переговорів, метою якого є завершення російсько-української війни на Донбасі.

У переговорах беруть участь Україна, Росія, Німеччина та Франція.

Перша зустріч "нормандської четвірки" відбулася ще в червні 2014 року.

2016 року переговори призупинили, наступна зустріч відбулася лише у 2019 році.

Скандальний інцидент з послом України в Білорусі

​Детально Посол України в Білорусі пригрозив дипломатичною війною за огляд авто: що кажуть прикордонники

На кордоні автівку українського посла в Білорусі Ігоря Кизима оглядали білоруські прикордонники. Це всупереч нормам Віденської конвенції, яка це забороняє. Саме це український дипломат і роз'яснив білорусам, проте на них ці аргументи не подіяли.



Єдине, у чому могли запевнити прикордонники, що особистих речей вони оглядати не будуть. Ігорю Кизиму довелось відкрити багажник.

Ви шукаєте людей чи щось інше? Але ви зараз робите дуже поганий крок. Я писатиму ноту... Ми починаємо дипломатичну війну, ви хочете цього?

– обурився Кизим.

Дивіться відео огляду автомобіля Ігоря Кизима:

Візьміть до уваги! У Віденській конвенції про дипломатичні відносини мовиться, що особистий багаж дипломатичного агента звільняється від огляду, якщо немає серйозних підстав припускати, що він містить небезпечні предмети, або предмети ввезення або вивезення яких заборонено законом держави перебування. У цьому випадку огляд можуть проводити лише в присутності дипломатичного агента або його уповноваженого представника.

Версія білоруських прикордонників

У Державному прикордонному комітеті Білорусі запевняють, що речі посла не оглядали, лише його транспортний засіб. У цьому нічого крамольного прикордонники не бачать, адже кажуть, що це звична процедура.



Кизим з цим рішуче не погоджується і вже направив ноту в МЗС Білорусі щодо порушення Віденської конвенції.

Смертельна автотроща на Київщині

Актуально Кривава ДТП під Києвом: що відомо про постраждалих – фото 18+

Вночі 11 вересня на трасі Київ – Харків зіткнулись чотири автівки, з яких дві вантажівки. Внаслідок ДТП загинули щонайменше 6 людей. Ще 20 потрапили в лікарню з травмами, 15 з них довелось госпіталізувати.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій DAF FT95 рухався в бік столиці, коли зіткнувся з Mercedec-Benz 1320. Після цього вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де зіштовхнулася з ще двома транспортними засобами – а саме Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ.

Що відомо про стан постраждалих:

12 людей перебувають у важкому стані,

8 людей прооперували,

7 постраждалих у реанімаційному відділенні,

3 людей у дуже важкому стані,

1 постраждалий помер вже в лікарні – це шоста жертва аварії.

Найбільше постраждали люди з маршрутки

ТСН повідомляє, що найбільше постраждали люди, що їхали в маршрутці. Їхні речі розкидало по дорозі, а на валізах є наліпки з аеропорту. Це свідчить, що постраждалі саме поверталися з відпочинку. Також відомо, що серед постраждалих є ціла сім'я – чоловік, дружина і їхня 3-річна дитина.

Дивіться фото з місця ДТП та лікарні (фото 18+):

Поліція затримала 21-річного водія вантажівки DAF, що спричинив аварію. Він наразі перебуває в ізоляторі. Запобіжний захід водію обере суд.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху. Якщо порушення призвело до загибелі людей, то винуватцю аварії загрожує до 10 років за ґратами.

Дискримінаційна табличка в Умані

В Умані вранці 11 вересня біля входу в місцеве кафе помітили дискримінаційну табличку з оголошенням – "Хасиди не обслуговуються! COVID-19". Підписали оголошення українською мовою та на івриті. Про інцидент повідомив один із членів громади брацлавських хасидів в Умані Хаїм Хазін .



В коментарі виданню Jewish News Хазін зазначив, що в багатьох інших магазинах Умані хоча й поки не вивісили подібних оголошень, теж не пускають паломників-хасидів.

Через випадок з табличкою Об'єднана єврейська громада України звернулась до поліції.

Що кажуть у правоохоронних органах? Місцева поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань).

На місці інциденту правоохоронці встановили, що табличку встановив господар кафе. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що розмістив цю інформацію з метою нерозповсюдження коронавірусу.

Найбагатші українці за версією "Фокуса"

Цікаво Forbes опублікував рейтинг найбагатших українців: в першій трійці Ахметов, Пінчук та Порошенко

Журнал "Фокус" опублікував список 100 найбагатших українців за підсумками 2019 року. Його знову очолив власник групи СКМ Рінат Ахметов.

Статки Ріната Ахметова сягнули 7,2 мільярда доларів.

сягнули 7,2 мільярда доларів. 2 і 3 місця посідають власник "Інтерпайп" Віктор Пінчук з 2,4 мільярда доларів і голова Group DF Дмитро Фірташ – 1,7 мільярда доларів.

з 2,4 мільярда доларів і голова Group DF – 1,7 мільярда доларів. На 4 місці опинився власник "Смарт-Холдингу" Вадим Новинський – з 1,5 мільярдами доларів.

– з 1,5 мільярдами доларів. 5-ту ж позицію посів власник Roshen, 5-й президент України Петро Порошенко – в нього 1,3 мільярда доларів.

– в нього 1,3 мільярда доларів. Власники групи "Епіцентр К" подружжя Олександра та Галини Гереги з 10 позиції піднялися на 6. Їхні статки оцінили в 1,2 мільярда доларів.

з 10 позиції піднялися на 6. Їхні статки оцінили в 1,2 мільярда доларів. Вперше до рейтингу увійшов власник "Дніпроспецсталі", голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук – з 1,1 мільярда доларів – та посів 7 місце.

– з 1,1 мільярда доларів – та посів 7 місце. На 8 і 9 позиції потрапили ексакціонери "Приватбанку" Ігор Коломойський – 1,1 мільярда доларів – і Геннадій Боголюбов – 0,9 мільярда доларів – які останніми роками посідали 2 і 3 місця.

– 1,1 мільярда доларів – і – 0,9 мільярда доларів – які останніми роками посідали 2 і 3 місця. Десятку найбагатших закриває власник Fozzy Group Володимир Костельман. Його статки оцінили у 0,85 мільярда доларів.

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