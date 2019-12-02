Головні новини 2 грудня: нові деталі вбивства сина депутата Соболєва, в Україні засніжило

Поліція затримала двох підозрюваних у замаху на депутата Київради Вячеслава Соболєва та вбивстві його малолітнього сина. Прокуратура Нідерландів звинувачує Росію у відмові видати Цемаха. СБУ спіймала одесита, який агітував за створення "Одеської народної республіки". В Україну прийшла сніжна зима. Такими були головні новини понеділка, 2 грудня.

Найголовніші новини України та світу за сьогодні, 2 грудня:

Нові деталі у справі про замах на Соболєва

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Надвечір 1 грудня у Києві обстріляли елітний позашляховик Range Rover. У цей час у машині їхав депутат Київської обласної ради Вячеслав Соболєв разом із 3-річним сином Олександром, дружиною та її подругою. Куля влучила у дитину, яка від отриманої травми померла у кареті швидкої.

Правоохоронці вже затримали підозрюваних у замаху та вбивстві. За попередньою інформацією, це двоє колишніх бійців АТО. Вони дуже молоді, їм 18 та 19 років.

Заступник командира Української добровольчої армії, командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт вже підтвердив, що правоохоронці затримали його колишніх бійців. Снайпером начебто був Андрій Лаврега, який із 17 років воював на Донбасі. Хлопець пішов з батальйону 7 місяців тому. Співучасник злочину – його товариш по службі на прізвище Семенов. Більше про ймовірних убивць – у матеріалі.



Підозрюваний Лаврега/ фото з соцмереж

За інформацією слідства, підозрювані винайняли кімнату у хостелі, аби втілити в життя свій злочин. Вони покинули приміщення через 2 хвилини після трагічного вистрілу. Нападникам загрожує довічне ув’язнення.

Основною версією вбивства 3-річного сина депутата Київської облради Вячеслава Соболєва є фінансово-економічна діяльність батька вбитого хлопчика. Слідство розглядає також дві інші версії: сімейно-побутові проблеми або минула і нинішня діяльність батька загиблого. Після злочину В'ячеслава Соболєва взяли під охорону поліції.

Суддя Вищого господарського суду України Артур Ємельянов, якого раніше звинувачували у замаху на Соболєва, каже, що не причетний до вбивства хлопчика. Тим часом правоохоронці кажуть, що вже вийшли на замовника злочину і "скоро його візьмуть".

Більше про трагедію та нові деталі у справі про замах Соболєва – за посиланням.

Нідерланди звинувачують Росію

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Прокуратура Нідерландів звинуватила Росію в тому, що та свідомо дозволила Володимиру Цемаху виїхати з країни, щоб не видавати його слідству.

Згідно із висновком нідерландських слідчих, Росія свідомо визнала, що Цемах залишив її територію і тим самим відмовилася задовольняти запит Нідерландів.

У прокуратурі Нідерландів нагадали, що Цемах проходить у справі як підозрюваний, однак рішення про те, чи слід його притягувати до відповідальності ще немає. Для цього потрібно більше доказів.

Що відомо про Володимира Цемаха?Він – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного.



Втім він був включений Росією до списку на обмін полоненими, що відбувся на початку вересня 2019 року. Аби не зірвати обмін та повернути додому 35 українців, українська влада погодилася на видачу Цемаха.

Одеський сепаратист

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Служба безпеки України затримала жителя Одеси, який активно пропагував ідею створення "Одеської народної республіки" і федералізації південно-східних регіонів країни.

Він публікував в соцмережах антиукраїнські гасла, провокував дестабілізацію політичної ситуації в регіоні. Понад це, він публічно закликав до змін кордонів України і розпалював міжнаціональні конфлікти.

Провокатор їздив за вказівками у тимчасово окупований Крим. Там він контактував із поплічниками російських окупантів, яких підозрюють у шпигуванні проти України на користь Росії.

За місцем проживання затриманого провели обшук, під час якого було вилучено комп'ютерну техніку та інші речові докази.

Чоловікові повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Сніг в Україні

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Україну потроху починає засипати першим зимовим снігом. Так, у Карпатах 2 грудня уже намело до 50 сантиметрів снігу. У деяких частинах цього регіону температура повітря впала до -10 градусів морозу. Загалом у Карпатах сніжить третій день. У ніч на 3 грудня синоптики обіцяють посилення снігопаду у всіх районах Франківської області.



Засніжена гора Піп Іван / Фото з фейсбуку

Сніг у Буковелі:

Київ надвечір 2 грудня засипало першим "зимовим" снігом. Проте, поки легенько – товщина снігового покриву у столиці сягає 2 – 3 сантиметри.

Сніг у Києві випав через похолодання, яке напередодні накрило Україну. Наразі температура повітря в столиці тримається у межах -1…+1 градусів.



Чарівна зима у Києві/ фото з соцмереж

Водіям сліду бути обережними, адже синоптики попереджають про ожеледицю та не надто сприятливі погодні умови у найближчі дні.

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