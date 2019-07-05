Головні новини 5 липня: новий голова Донеччини, 5 років звільнення Слов’янська і Краматорська

Президент призначив Павла Кириленка головою Донецької обласної державної адміністрації. ГПУ просить суд заарештувати майно третього президента Віктора Ющенка. У Слов’янську і Краматорську відсвяткували 5-ту річницю звільнення від бойовиків. Такими були головні новини 5 липня в Україні.

Новий голова Донеччини

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Президент України Володимир Зеленський призначив Павла Кириленка головою Донецької обласної державної адміністрації. Цікаво, що брат Кириленка воює на Донбасі на стороні проросійських бойовиків та внесений до бази "Миротворця". Коментуючи таку інформацію, Зеленський наголосив, що Кириленко не підтримує контакт із братом "через політичні суперечності".

Я бачив велику кількість інформації з приводу того, що брат Паші (Павла Кириленка) працює там десь в "ДНР", служить і так далі. Я розумію, що йому незручно про це говорити. Давайте, я скажу. Там живуть такі ж українці, як і ми. Ми маємо це пам’ятати,

– сказав президент.



Новий голова Донецької ОДА Павло Кириленко

Що відомо про Павла Кириленка? Кириленко – 33-річний уродженець Донеччини, за освітою – правник. З 2008 року працює в органах прокуратури. Підполковник юстиції. У 2017 році був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону.



Кириленко одружений, має 2 дітей. Його дружина володіє квартирою, гаражем та земельною ділянкою в окупованій Горлівці. Сам новоспечений голова Донеччини орендує квартиру в Ужгороді та має у власності житлову площу у Львові.

Арешт майна Ющенка

ГПУ попросила суд заарештувати майно, яке є в реєстрах третього президента України Віктора Ющенка. У відомстві вважають, що Ющенко був у змові з екс-президентом Віктором Януковичем щодо передачі з державної власності "Межигір'я".

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5 липня з цього питання відбулося судове засідання, на якому слідчий клопотав про арешт тієї нерухомості, власником якої у реєстрах вказаний Ющенко. Так, на думку слідства, Ющенко був у змові з Януковичем та перевів "Межигір’я" з підпорядкування Держуправління справами до сфери відповідальності Кабміну. А саме – під управління структур, пов'язаних із Януковичем.

Адвокат Ющенка заявив, що умисність дій по передачі Януковичу "Межигір'я" не доведена та відсутня. А Ющенко може бути причетний лише до передачі "Межигір'я" з володіння ДУС до Кабміну. Бо про подальшу схему передачі до "Надра України" та далі – у приватне володіння він не знав.

Адвокат Ющенка також запевнив, що з подробицями позову ГПУ не ознайомлений, і яке саме майно мають арештувати – не знає. При цьому Ющенка не викликали на допити протягом місяця, і про суд вони взагалі не знали. Зрештою, в цьому судовому засіданні до 9 липня оголосили перерву.



Ющенко і "Межигір'я"

Як Ющенко може бути причетним до передачі "Межигір’я" Януковичу? Резиденція "Межигір'я" під Києвом була у власності держави до 2007 року. Потім її передали під управління структур, пов'язаних із Януковичем. Підозру в передачі резиденції оголосили саме Ющенку, бо на думку ГПУ, він з 2002 року вступив у змову з Януковичем щодо цього питання. Сам Ющенко звинувачення відкидає.



У 2014 році, після втечі Януковича, суд повернув землю, на якій розташоване "Межигір'я", у держвласність. Проте у 2015 році майно "Межигір'я" заарештували. У 2017 році суд передав державі земельну ділянку, а потім – і саму резиденцію. У 2018 році Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на управителя для "Межигір'я".

Річниця звільнення Слов’янська і Краматорська

5 років тому, 5 липня 2014 року, українські військові звільнили від проросійських окупантів Слов'янськ та Краматорськ на Донбасі. Бої за ці міста тривали від 12 квітня, відколи російські окупаційні сили захопили місцеві державні установи.

З квітня 2014 року Слов'янськ став ареною бойових дій, а розпочалося все із вторгнення до будівлі Слов'янського міськвідділу МВС та СБУ. В облозі місто перебувало до 5 липня – тоді вночі бойовики покинули Слов'янськ.

Дивіться фото, як у Краматорську святкували звільнення міста від російських бойовиків

Протягом 3 місяців окупації у міськраді Слов'янська був штаб проросійських бойовиків. Весь цей час окупанти катували місцевих жителів, тримали їх у підвалах будівель СБУ. У крамницях не було продуктів, дитсадки та школи не працювали, а ще в місті довгий час не було світла та води. За 84 дні окупації загинули 119 місцевих жителів, були зруйновані сотні багатоповерхівок та більше тисячі приватних будинків.

5 липня 2014 року українські військові увійшли до Слов'янська, встановили державний прапор над міською адміністрацією та почали надавати гуманітарну допомогу мешканцям міста.

Дивіться відео: як українські військові звільняли Слов'янськ та Краматорськ

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Щодо Краматорська то проросійські бойовики окупували його, як і Слов’янськ, 12 квітня 2014 року. Все почалося з того, що близько тисячі проросійськи налаштованих людей зайшли в приміщення виконкому і вивісили над будівлею прапор "ДНР". Міліція не перешкоджала. Потім окупанти взяли штурмом міський відділ поліції.

Під час боїв з окупантами було частково зруйновано цехи заводу "Енергомашспецсталь" та заводу Краматорського важкого верстатобудування. Загинули близько 50 людей.

5 липня, у результаті поразки в боях за Слов'янськ, бойовики покинули і Краматорськ. Після цього місто зайняли українські військові.

І хоч місто повернулося під контроль України, 10 лютого 2015 року російські окупаційні сили обстріляли Краматорськ з реактивної системи БМ-30 "Смерч" зі сторони Горлівки. Тоді загинули 17 людей, ще 64 особи зазнали поранень, серед них 5 дітей.