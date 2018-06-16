Головні новини 16 червня: розмова Порошенка і Макрона, Росія проти США, вибух у Черкасах

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Глава Пентагону звинуватив Путіна в обурливих діях проти США. Смертельний вибух авто у Черкасах. Такими були головні новини суботи, 16 червня.

Розмова Порошента та Макрона

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Лідери обох країн обговорили ситуацію щодо безпеки на сході України та необхідність запровадження миротворчої місії ООН на всій його окупованій території.

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Зазначається, що обоє президентів раді, що відновились зустрічі у "нормандському форматі", хоча б на рівні міністрів закордонних справ.

Президент України Петро Порошенко також закликав французького колегу посилити тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення всіх українських заручників, в тому числі Олега Сенцова, Романа Сущенка та Володимира Балуха. Двоє з них вже тривалий час голодують.

Макрон, в свою чергу, привітав Порошенка, що Верховна Рада нарешті проголосувала за закон про Антикорупційний суд.

Співрозмовники також обговорили підготовку до самітів Україна – ЄС та Україна – НАТО, які відбудуться у липні в Брюсселі. Петро Порошенко та Еммануель Макрон висловили задоволення розвитком двосторонніх економічних відносин,

– йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Петро Порошенко запросив Еммануеля Макрона відвідати Україну з гостьовим візитом.

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Дещо згодом Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook що питання звільнення українських заручників, яких незаконно утримують у Росії, він порушує під час усіх міжнародних переговорів.

Президент нагадав, що українець Володимир Балух в окупованому Криму, голодує вже майже 90 днів, а український режисер Олег Сенцов, до якого напередодні не впустили омбудсмена Людмилу Денісову, відмовляється від їжі вже 34-й день.

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Глава Пентагону звинуватив Путіна в обурливих діях проти США

Очільник Пентагону Джеймс Меттіс на випускному вечорі в військово-морському коледжі в Ньюпорті заявив, що Російська Федерація на чолі з президентом Володимиром Путіним намагається підірвати моральний авторитет Сполучених Штатів Америки та розколоти єдність НАТО.

Він (президент РФ Володимир Путін – "24") прагне знизити привабливість західної демократичної моделі і намагається підірвати американський моральний авторитет. Його дії спрямовані не на те, щоб кинути виклик нашій зброї прямо зараз, але щоб послабити і скомпрометувати нашу віру в наші ідеали,

– заявив Меттіс.

За його словами, Росія стала першою з часів Другої світової війни країною, яка "перекреслила міжнародні кордони, застосувавши силу, в Грузії і Україні".

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Окрім того, очільник Пентагону позитивно відреагував на перспективу відносин США з Північною Кореєю.

Меттіс наголосив, що саміт президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина доводить, що "минуле не обов'язково визначає майбутнє" і відкриває можливість "нового шляху до миру".

Нагадаємо, що 15 червня на сайті Державного Департаменту США з'явилася заява, у якій Влада США рекомендує американським громадянам, які планують відвідати територію Росію, в тому числі Чемпіонат світу з футболу, переглянути свої рішення щодо поїздки до країни через агресію і тероризм.

З 14 червня по 15 липня 2018 року в Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Сочі, Волгограді, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Нижньому Новгороді, Ростові-на-Дону, Самарі та Саранську пройдуть ігри Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Масштабні міжнародні заходи, такі як Чемпіонат світу, є привабливою мішенню для терористів. Тому, попри посилені заходи безпеки на Чемпіонаті, терористи можуть намагатися атакувати місця проведення таких заходів,

– наголосили у Держдепі.

Смертельний вибух авто у Черкасах

Уранці 16 червня у Черкасах стався вибух автомобіля, внаслідок чого постраждав водій, відтак чоловіка було доправлено до лікарні. За інформацією місцевих ЗМІ, згодом він помер. За неофіційними даними, загиблий – директор одного із торгових центрів у місті.

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Спершу у поліції зазначили, що водія було госпіталізовано, згодом правоохоронці підтвердили його смерть, проте так і не уточнили особу загиблого.

В результаті вибуху водій автомобіля Mercedes отримав тілесні ушкодження, після чого помер у лікарні,

– сповістив речник поліції Черкаській області Дмитро Грищенко.



Очевидці говорять, що авто вибухнуло під час руху

Наразі причина вибуху встановлюється. Місцеве видання "Вичерпно" з посиланням на очевидців своєю чергою підкреслює, що це начебто сталося під час руху.



Джерела повідомляють, що загиблий був директором одного з торгових центрів у місті

Як пише місцевий ресурс "Прочерк", інцидент стався на вулиці Сумгаїтській, 21. Також журналісти пишуть, що за кермом за кермом Mercedes Е 280 перебував власник, чоловік 1949 року народження. Його після вибуху у непритомному стані було госпіталізовано до Третьої міської лікарні.

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Причина вибуху встановлюється

Журналісти з посиланням на власні джерела зазначають, що за кермом автомобіля був 69-річний Анатолій Скоромний – директор ТЦ "Транзит". Також імовірний загиблий очолював Правління регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців в Черкаській області.

Зміцнення курсу гривні

Фінансовий аналітик Віталій Шапран, коментуючи 24 каналу новину про те, що гривня очолила список валют, які найбільше укріпилися відносно долара, сказав, що укріпленню курсу гривні сприяли кілька факторів, і головний позитив від цього – для золотовалютного резерву.

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Причин зміцнення експерт назвав декілька. Перший – вдала цінова кон'юнктура на ринках зернових та олійних культур, сталі та залізної руди. Другий – сезонність. Експерт пояснив: уже третій рік поспіль Україна збільшує залежність експорту від агробізнесу, тому сезонний фактор на фоні кліматичної специфіки відіграє все більшу роль. На літо гривня укріплюється, взимку дешевшає.

Як констатував Віталій Шапран, станом на сьогодні – наша "перемога" полягає у зростанні золотовалютного резерву, а рух курсу – це закони економіки.

І на сам кінець трішки про погоду на 17 червня

У неділю, 17 червня, варто очікувати опадів на Заході та в Центрі країни. Місцями сильні зливи з грозами. На Сході буде сухо та сонячно.

Температура повітря 17 червня найнижчою буде на Заході – від +22 до +25 градусів. Загалом по Україні стовпчик термометра коливатиметься від +22 до +31 градусів. На Півдні та Сході країни температура найвища – від +27 до +30 градусів. На Півночі температурний показник від +24 до +28 градусів.



Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 17 червня