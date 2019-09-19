Головні новини 19 вересня: новий ринок землі, близький розпуск Київради та газові переговори

Президент Володимир Зеленський наголосив, що українська земля належить українцям – купуватимуть чи продаватимуть її лише вони. Кличко просить парламент розпустити Київраду. У Брюсселі завершився перший етап газових переговорів з участю України, Росії та Європейського союзу і вже є перші результати. Такими були головні новини п'ятниці, 19 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні.

Земля – українцям

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Глава держави зустрівся з українськими аграріями. Тоді ж він наголосив, що українська земля належить українцям. Отже, продавати чи купувати її після запровадження ринку землі зможуть лише українці та українські компанії.

Водночас Володимир Зеленський назвав маячнею спекуляції про китайців, арабів чи інопланетян, які вагонами вивезуть українську землю.

Земля – це власність громадян, але у них нарешті повинне з'явитися не гібридне, а повноцінне право власності на свою рідну землю. Повноцінне – це право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю землею,

– наголосив президент.

Натомість замість цього механізму, за словами президента, з'явився масштабний процвітаючий тіньовий ринок. До якого залучені мільйони гектарів землі та десятки мільярдів гривень.

Ось в таких країнах, наприклад, немає ринку землі:

КНДР;

Таджикистан;

Венесуела;

Куба;

Конго;

Україна.

"У 21 столітті питання права власності громадян на землю є риторичним. Завдання у нас лише одне – знайти оптимальну модель, від якої виграють прості українці", – додав Зеленський.

Щоб розібратися, що нам дасть ринок землі і скільки на цьому можна заробити, пройди наш тест.

Що відомо про ринок землі в Україні?Наразі в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.



Внаслідок такої заборони власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення. Єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.



Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.

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Позачергові вибори у Києві наближаються

Віталій Кличко попросив у парламенту розпустити Київську міську раду і призначити у столиці дострокові вибори. Мер Києва пояснив, що кворуму для роботи Київради немає. На засідання зареєструвалось лише 38 депутатів із 120.

І зараз хай депутати йдуть і розповідають киянам, як вони працювали і чому вони думають, що їх оберуть знову,

– наголосив він.

Заява Кличка щодо розпуску Київради: дивіться відео

Київрада фактично припинила працювати з минулого цього року. Верховна Рада може ухвалити законопроект "Про столицю" ​в найближчі два місяці, він має повернути Києву самоврядування. Після цього, за задумом влади, протягом 60 днів призначать вибори мера столиці. Відтак, позачергові місцеві вибори у Києві можуть відбутися ще до кінця 2019 року, а саме – 8 грудня.

Коротко про ситуацію з КМДА: що треба знати?Посади голови КМДА і міського голови Києва майже завжди були суміщеними. До 2010 року обраний мер Києва ставав і головою КМДА.



Проте, коли столицю очолив Леонід Черновецький (2006-2012), влада задумалася, як обмежити (хоч би частково) цю людину у повноваженнях. Саме тоді, у 2010 році, вирішили "розділити" посади міського голови і голови КМДА між двома особами.



До 2014 року президент-втікач Віктор Янукович призначав голів КМДА окремо. Однак після Революції Гідності та перемоги на місцевих виборах Кличка у 2014 році новообраний президент Петро Порошенко призначив його ще й головою міської адміністрації.

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Договору про транзит газу – бути?

У Брюсселі завершилися давно анонсовані тристоронні газові переговори з участю України, Росії та Європейського союзу. Тривали вони недовго – всього 40 хвилин. Наступний етап планують провести наприкінці жовтня, однак Росія висловила готовність укласти договір про транзит газу з Україною.

Коротко перші підсумки:

Російський міністр Олександр Новак назвав ці "переговори" конструктивними вперше за багато років". Він впевнений у продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну.

Росія готова укласти транзитний контракт за нормами ЄС.

Там запропонували "план Б" – продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін у разі потреби.

Намір Росії за підсумками переговорів у Брюсселі озвучив і міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.

Переговори були конструктивними, сторони чують один одного. Ми займаємо активну позицію щодо безпеки поставок газу. Україна приїхала з рішеннями, які були прийняті на Кабінеті міністрів (про анбандлінг – 24 канал),

– зазначив він.

Зазначимо, Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європі.

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Допит київського "мінера"

Олексія Белька, який напередодні погрожував підірвати міст Метро у Києві, допитали. Допит цей більше нагадував сповідь, а відео опублікував Арсен Аваков.

Під час допиту Белько пояснив, що основною метою його вчинку було те, щоб у його житті "закінчилася чорна смуга, яка триває зараз". Жодних політичних вимог у нього не було.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що особисто звернеться до суду, щоб Белька відпустили на поруки. Йому допоможуть пройти курс реабілітації від наркотиків та почати жити заново.

Послухавши історію цього чоловіка, я зрозумів, що це і наша з вами відповідальність також. Хочу, щоб у цієї людини з'явилась можливість почати спочатку і жити заново,

– пояснив Аваков.

Чоловіку не висуватимуть підозру в підготовці теракту. Белька будуть притягувати за двома статтями: хуліганство та хибне повідомлення про мінування.

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Відео допиту Олександра Белька:

Що відомо про Олександра Белька, який погрожував підірвати міст у Києві?У середу, 18 вересня, чоловік на мосту Метро власним авто частково заблокував рух і погрожував все підірвати . Поліції вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився колишній військовослужбовець, 42-річний вихідець з анексованого Росією Криму Олексій Белько. У червні цього року він добровільно здав Деснянському райуправлінню поліції 1 кілограм вибухівки та 88 патронів. ​



Через інцидент рух столицею було паралізовано. Поліція відправила на місце інциденту усі необхідні служби та провела спецоперацію із затримання зловмисника.

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Обережно, затори!

Традиційно – кожної осені. І не тільки осені. Київ увійшов у топ міст світу з найбільшими заторами. У час пік зранку і ввечері до кожної пів години у дорозі додається 30 хвилин через очікування в тягучках. Аби всюди встигнути і не просити вибачення за запізнення, треба підраховувати час.



Затори у Києві/ Інфографіка 24 каналу