Головні новини 20 листопада: Кропивницька область в Україні і скандал із російською контрабандою
Верховна Рада схвалила перейменування Кіровоградської області у Кропивницьку. Буксир "Паралель", який 19 листопада зазнав лиха поблизу Одеси, перевозив багатомільйонну контрабанду з РФ. В "Опоблоці" – розкол та новий очільник. Кримський міст зсувається. Український фільм номінували на "Оскар". Такими були головні новини вівторка, 20 листопада, в Україні та світі.
Рада проголосувала за перейменування Кіровоградської області
Читайте також: "Євробляхери" перекрили дороги: повний перелік трас
У вівторок, 20 листопада, депутати проголосували за перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку. За відповідний проект постанови проголосували 239 нардепів.
Також парламент перейменував Кіровоградський район на Кропивницький.
Голосування за перейменування Дніпропетровської області на Січеславську депутати ж провалили. "За" висловилися лише 207 народних обранців. Зауважимо, що всі присутні на голосуванні депутати від "Опозиційного блоку" обидва рази висловилися "проти".
Тепер рішення Верховної Ради щодо перейменування Кіровоградської області має розглянути Конституційний суд.
Читайте також: Пушилін офіційно став "ватажком" фейкової "ДНР"
Зазначимо, що відповідні зміни назв областей відбуваються в рамках закону про декомунізацію. Зокрема, у 2016 році Рада перейменувала обласні центри Дніпропетровськ та Кіровоград на Дніпро та Кропивницький відповідно.
Що таке закон про декомунізацію?9 квітня 2015 року Верховна Рада України підтримала внесений Кабінетом міністрів законопроект про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, а також заборонила їх пропаганду і символіку.
Однією з головних позицій закону є визнання комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні злочинним і таким, що проводив політику державного терору.
Відповідно до закону, пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів та їх символіки "визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та забороняється".
Після того, як закон набув чинності, в Україні почали перейменовувати вулиці і міста із "радянським корінням".
Контрабанда з Росії під Одесою
На Одещині правоохоронці конфіскували баржу буксиру "Паралель", яка везла з Росії величезну партію контрабанди – 5 мільйонів пачок сигарет.
Читайте також: "Швидкість автомобіля Зайцевої – не важлива": новий поворот у справі резонансної ДТП у Харкові
Раніше, 19 листопада, буксир "Паралель" потрапив у шторм. Екіпаж відчепив баржу з контрабандою і подав сигнал SOS танкеру "Аркадія", що проходив повз. Саму ж баржу занесло за 25 кілометрів від Одеси – у бік Чорноморсько порту. На ній прикордонники й виявили величезну контрабанду сигарет.
Буксир "Паралель"
За інформацією місцевих ЗМІ, власником баржі є екс-депутат Одеської міськради від "Партії регіонів" Олександр Кисіль.
Джерела 24 каналу повідомляють, що баржу тягнули з Росії через окупований Крим до міста Очаків, що на Миколаївщині. Далі, найімовірніше, сигарети мали фурами переправити через кордон із ЄС.
До слова, марки контрабандних сигарет, які конфіскували на Одещині, ті самі, що нині затримують прикордонники Румунії, Угорщини та Польщі.
Читайте також: Рада відмовилась зняти недоторканність з нардепа Березкіна
Оскільки вантаж перевозили у водах виключної економічної зони України, його мали задекларувати. Втім, власник цього не зробив.
Наразі лишається не зрозумілим те, як прикордонники не помітили судно з вантажем, з огляду на велику кількість радарів для контролю за акваторією.
Розкол та новий очільник в "Опоблоці"
Фракція "Опозиційний блок" виключила зі свого складу двох народних депутатів України – Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна.
Читайте також: Розкол "Опоблоку": про причини, наслідки і умову Ахметова Путіну
Про це заявив співголова депутатської фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради.
Хочу поінформувати, що півгодини тому завершилося засідання фракції "Опозиційний блок". На ньому зі складу фракції було виключено Бойка Юрія Анатолійовича та Льовочкіна Сергія Володимировича,
– заявив Вілкул.
Зазначимо, Бойко був співголовою "Опоблоку", а Льовочкін заступником голови фракції.
Наразі у політичній силі залишився 41 народний депутат.
У той же час стало відомо, що "Опозиційний блок" очолив нардеп Вадим Новинський. Заступником Новинського буде Олександр Вілкул.
Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко розповів 24 каналу, що розкол в "Опозиційному блоці" був очікуваним після того, як Бойко і Льовочкін об’єдналися з Медведчуком. Це говорить про те, що єдиного кандидата в президенти на полі екс-регіоналів не буде.
Політична сім'я "Опоблоку", в якій давно були глибокі тріщини, і вже кілька разів була на межі розлучення, розкололася. Це очікуваний результат. Судячи з того, що процес об'єднання групи Льовочкіна, Бойка і Фірташа з Медведчуком прийняв інтенсивні масштаби, це стало останньою краплею для групи Ахметова. Відбулася відкрита публічна зрада, що стало формальним приводом для розлучення,
– зазначив Фесенко.
Кримський міст зсувається
Космічна зйомка показала, що Кримський міст, який з'єднує окупований півострів з РФ, поступово зміщується. Про це, зокрема, свідчить і зміщення арок на переправі. Відповідну інформацію та фотодокази оприлюднили у МінТОТ.
Читайте також: У Чикаго поряд з лікарнею сталася стрілянина: є загиблі
Незаконно побудований Російською Федерацією Керченський міст – зміщується. Висновки зроблені на основі інтерферометричного методу обробки даних космічних знімків, зроблених зі сторони тимчасово окупованого Кримського півострову та острова Тузли,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема, у МінТОТ вказують на те, що на переправі є декілька критичних ділянок, на яких і відбуваються процеси зміщення.
Зміни, за оцінками фахівців, свідчать про нестабільність морського дна у місцях встановлення опор мосту та мають негативний вплив на акваторію Чорного моря. Більше того, вони можуть нести загрози життю і здоров’ю людей. Складні погодні умови, особливо у зимовий період, в сейсмічно нестабільному районі можуть посилити дестабілізуючі фактори впливу на стійкість Керченського мосту.
Український фільм – претендент на "Оскар"
Фільм "Переломний момент: Війна за демократію в Україні" змагатиметься за "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм".
Документальний фільм про Революцію Гідності та російську окупацію Криму і Донбасу – створений українським режисером Олесем Саніним та американським оскароносним документалістом Марком Харрісом. Стрічка увійшла до лонг-листа претендентів на премію Американської Кіноакадемії за найкращий документальний фільм.
Читайте також: Ryanair запустить нові рейси з Києва у 2019 році
Події у фільмі розвиваються у період від 2013 до 2016 років. У стрічці зібрані кіносвідчення політичних, кримінальних, військових злочинів та терактів на території України. Творці кінофільму записали 86 інтерв’ю з учасниками подій на Майдані та сході України, та зняли майже 600 годин робочого кіноматеріалу. У березні цього року "Переломний момент" вийшов у американський прокат. В Держкіно кажуть, за оцінками кінокритиків, зібраними на популярному сайті Rotten Tomatoes, фільм Олеся Саніна отримав 100% позитивного рейтингу.
Дивіться трейлер номінованої картини: