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      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7
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      Головні новини 25 серпня: саміт G7, чергові втрати на Донбасі та річниця заснування Донецька

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      Новини України сьогодні 25 серпня 2019 – новини України і світу
      Головні новини 25 серпня / колаж 24 каналу

      Світові лідери встигли обговорити ключові міжнародні питання на саміті G7, зокрема, можливе повернення Росії. Серед українських військових знову втрати на фронті – загинув 20-річний боєць Віталій Собко. У Харкові обвалилась частина пішохідного мосту. В Україні відзначили День шахтаря та 150-річчя нині окупованого Донецька. Такими були головні новини неділі, 25 серпня.

      Найважливіші новини України та світу за сьогодні.

      Саміт G7

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      У французькому Біарріці стартував саміт "Великої сімки". Однією з головних тем саміту стало можливе повернення до формату Росії. Ще напередодні саміту, 20 серпня, під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп разом із президентом Франції Еммануелем Макроном обговорили питання запрошення Росії до участі в саміті G7 у 2020 році.

      Лідери "Великої сімки" після обговорення ввечері 24 серпня погодилися зміцнити діалог і координацію з Росією. Вирішили так під час вечері, яка відкривала саміт. Однак повертати Путіна за стіл наразі наміру не мають – кажуть, рано.

      Саміт G7
      Початок саміту лідерів "Великої сімки" ознаменувала робоча вечеря/ Twitter

      Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що запрошення Володимира Путіна на саміт наступного року є "безумовно, можливим".

      Перед початком самого саміту відбулась ціла низка двосторонніх зустрічей між світовими лідерами. Так, першу незаплановану зустріч Макрон провів саме із американським лідером. Перед її початком Макрон заявив журналістам, що хотів би обговорити з американським колегою питання торгівлі та екології.

      Дональд Трамп, Еммануель Макрон
      Зустріч Дональда Трампа і Еммануеля Макрона / AFP

      Макрон провів ще одну незаплановану зустріч – з японським прем'єром Сіндзо Абе, однак про її деталі наразі немає інформації. Також йому вдалося поговорити наодинці з канцлером Німеччини Ангелою Меркель – це єдина зустріч, яка була оголошена заздалегідь.

      Водночас Макрон організував установчу зустріч для всіх європейських лідерів.

      Зустріч лідерів

      Глави урядів Великобританії та Канади Борис Джонсон і Джастін Трюдо встигли обмінятися думками тет-а-тет, засудивши за підсумком придушення владою протестів у Гонконзі і торкнувшись теми пожеж в бразильській Амазонії та змін клімату в цілому.

      До слова: Туск пропонує запросити на саміт G7 у 2020 році Україну, а не Росію

      Після завершення першого дня саміту лідерів країн "Великої сімки" Джастін Трюдо також відзначив, що зустріч була продуктивною.

      "Мій пріоритет в G7 – це робота з нашими союзниками для зміцнення середнього класу – не тільки в Канаді, а й у всьому світі. Ми щойно завершили продуктивний перший день у Франції, вирішуючи деякі найбільші проблеми у світі. Більше буде завтра", – написав прем'єр-міністр Канади.

      Джастін Трюдо і Борис Джонсон
      Джастін Трюдо і Борис Джонсон провели очну зустріч

      На Донбасі знову загинув український військовий

      25 серпня на Донбасі загинув Віталій Собко – боєць 35-ї окремої бригади морської піхоти. 20-річний військовий був родом з села Борсуки Ланівецького району Тернопільської області.

      На Донбасі загинув 20-річний боєць Віталій Собко
      Віталій Собко загинув внаслідок обстрілу на Донбасі 25 серпня

      Разом з ним отримали поранення ще троє військових. Власне, і сам Віталій загинув від отриманих поранень під час евакуації до медичного закладу.

      Інші військовослужбовці вже перебувають під наглядом медичних спеціалістів. Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого,
      – розповіли у штабі ООС.

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      У Харкові обвалився автомобільний міст

      У Харкові 25 серпня обвалилась одна сторона мосту над залізничною колією від ринку "Лоск" у напрямку селища Пісочин. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, але про руйнування повідомили до поліції.

      Це варто побачити: Словами до Дня Незалежності Зеленський довів до істерики російських пропагандистів

      За попередніми даними, міст обвалився через динамічний удар перевантаженої фури, повідомили в "Укравтодорі". Про це свідчить чітко виражений гальмівний шлях у межах місця руйнування. Внаслідок удару відбувся зсув плити і конструкція зазнала ушкоджень.

      Зараз фахівці аналізують камери відеоспостереження, вивчають гальмівний шлях та інші чинники, щоб остаточно з’ясувати причину руйнування мосту. Після обстеження вирішать, чи відновлювати ділянку мосту, чи повність реконструювати його.

      Обвал моста у Харкові: дивіться фото

      День шахтаря і річниця заснування Донецька

      В останню неділю серпня в Україні відзначають День шахтаря. Вперше це свято відзначили в ніч із 30 на 31 серпня 1935 року, коли шахтар Олексій Стаханов встановив виробничий рекорд. Це послужило початком стаханівського руху.

      Сімейна пара шахтарів
      Сімейна пара шахтарів на Дніпропетровщині / Фото "Вісті придніпров'я"

      На честь свята Президент України Володимир Зеленський нагородив 54 українських гірників та людей, що мають безпосереднє відношення до галузі.

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      Гірники були нагороджені орденами "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів, орденами Княгині Ольги ІІІ ступеня, орденами "За доблесну шахтарську працю" ІІІ ступеня, медалями "За працю і звитягу" ІІІ ступеня, а також дехто отримав почесні звання "Заслужених гірників України". Повний перелік нагороджених можна переглянути за посиланням.

      Крім того, 150-ту річницю з моменту заснування відзначило місто Донецьк. Нині воно окуповано проросійськими бойовиками, але у майбутньому обов'язково зможе відсвяткувати День Незалежності та День міста разом з усією Україною.

      Давайте згадаємо, яким Донецьк був до російської окупації: дивіться фото

      По-справжньому земляків зі святом привітав донецький "Шахтар". Гірники розгромили "Маріуполь" у донбаському дербі з рахунком 5:1. Таким чином "Шахтар" гарно привітав своїх уболівальників.

      До слова, на матч проти "Маріуполя" господарі вийшли зі спеціальними нашивками біля емблеми у формі герба рідного міста та написом "Донецьк 150 років".

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      Теги: Новини України Нагороди Шахтар Новини Донецька Новини Харкова Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Еммануель Макрон Джастін Трюдо Ангела Меркель Дональд Трамп Саміт G7 Володимир Зеленський Новини політики
      Джерело: 24 канал
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