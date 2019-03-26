Головні новини 26 березня: закордонні паспорти Росії для українців, Зайцева оскаржила вирок суду

Росія планує видавати свої закордонні паспорти українцям на окупованих територіях Донбасу. Винуватиця смертельної ДТП в Харкові Олена Зайцева оскаржила вирок суду про 10 років в’язниці. Відновлена Нацгвардія України відзначила свою 5-ту річницю. Укрзалізниця призначила 7 додаткових поїздів на Великдень і травневі свята. Такими були головні новини 26 березня в Україні.

Російські паспорти

На окупованих територіях Донбасу заявили, що планують видавати українцям російські закордонні паспорти. Для цього окупанти планують організувати спеціальні мобільні відділення на контрольно-пропускних пунктах. Процедура почнеться у квітні – таку інформацію поширюють на сепаратистських Telegram-каналах.

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Першими закордонні паспорти Росії отримають проросійські бойовики, потім члени їхніх родин, а згодом й усі інші. Про це повідомив російський пропагандист Семен Пегов.

Планується, що по закордонному російському паспорту можна буде оформити і внутрішній документ РФ. На окуповані території вже нібито завезли відповідні бланки.

Проте українська сторона припускає, що це – лише інформаційний вкид російської пропаганди перед виборами президента.

Зайцева оскаржила 10 років в’язниці

Винуватиця смертельної ДТП в Харкові, в якій загинули 6 людей, Олена Зайцева оскаржила вирок суду про 10 років в’язниці.

26 лютого суд виніс вирок Зайцевій та Геннадію Дронову у справі смертельної аварії в Харкові, що трапилася 18 жовтня 2017 року. Обох засудили до 10 років в’язниці, на 3 роки позбавили водійських прав та зобов’язали виплатити 6 мільйонів гривень компенсації сім'ям загиблих у ДТП.

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Першим апеляцію на вирок суду подав Дронов. Його захист вважає рішення суду "упередженим, незаконним, необґрунтованим, таким, що суперечить нормам процесуального права та свободам людини".

А 26 березня рішення суду оскаржила і Зайцева. Про це розповіла керівниця апарату Київського райсуду Наталія Бардіна. Тепер цю скаргу мають передати до Апеляційного суду Харкова.



Олена Зайцева не збирається 10 років сидіти у в'язниці

Що відомо про резонансну ДТП в Харкові? 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.



Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося близько 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свої провини у скоєнні аварії. 26 лютого Зайцеву і Дронова засудили до 10 років в’язниці.

5 років Нацгвардії

Відновлена після Революції гідності Нацгвардія відзначила 5 років. Її представники побували в найгарячіших точках Слов'янська, Іловайська та брали участь у боях за Маріуполь. Понад 200 бійців так і не повернулися з війни на Донбасі.

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В одному з навчальних центрів відбулися урочисті заходи з нагоди свята. Там були присутні президент України, прем'єр-міністр, секретар РНБО, міністр оборони, керівник СБУ.

Під час урочистого привітання військовослужбовцям передали нові зразки техніки стрілецької зброї, новітні штурмові та снайперські гвинтівки. Також у Нацгвардію передали ремонтно-евакуаційні машини, санітарні автомобілі та бронетранспортери.



Нова техніка для Нацгвардії

Для чого створили Нацгвардію? Національну гвардію створили на заміну внутрішнім військам у 2014 році. Останні були повністю дискредитовані після подій на Майдані, а комусь треба було виконувати функцію охорони громадського порядку. Крім того, дії внутрішніх військ були достатньо обмежені, тому Нацгвардія стала універсальнішим підрозділом.



У перші місяці військової агресії Росії проти України Нацгвардія взяла на себе весь тягар подій. Усе тому, що відповідно до закону, Збройні сили України не могли брати участі в будь-яких бойових діях.

Додаткові поїзди на Великдень і травневі свята

"Укрзалізниця" призначила 7 додаткових поїздів та додаткові рейси поїздів, що вже давно курсують за графіком. Усе через тривалі вихідні: українці відпочиватимуть 5 днів поспіль – з 27 квітня по 1 травня.

Поїзд № 191/192 сполученням Київ – Львів їздитиме 26 та 27 квітня, а також 1 і 5 травня. З Києва поїзд вирушить о 7:42, а до Львова прибуде о 17:59. У зворотному напрямку поїзд вирушить об 11:54, а до Києва прибуде о 21:47.

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Поїзд № 197/198 сполученням Київ – Ковель вирушить у рейс 26 та 30 квітня. З Києва поїзд вирушить о 6:17, а до Ковеля прибуде о 15:11. З Ковеля поїзд вирушить об 11:27, а до Києва прибуде о 20:45.

Поїзд № 162/161 сполученням Київ – Миколаїв курсуватиме 1 та 5 травня до Миколаєва. З Києва поїзд вирушить о 14:35, а до Миколаєва прибуде о 4:53. З Миколаєва поїзд вирушатиме 30 квітня та 4 травня о 21:47, а до Києва прибуватиме о 12:28.

Поїзд № 223/224 сполученням Київ – Одеса їздитиме 27 квітня, 1 та 5 травня. З Києва поїзд вирушить о 8:35, а до Одеси прибуде о 17:51. З Одеси поїзд вирушить об 11:08, а до Києва прибуде о 20:31.



На Великдень і травневі свята Україною курсуватимуть додаткові поїзди

Поїзд №179 сполученням Київ – Дніпро курсуватиме 27 квітня, 1 та 5 травня. З Києвапоїзд вирушить о 8:03, а до Дніпра прибуде о 17:57. З Дніпра поїзд вирушить о 12:20, а до Києва прибуде о 22:04.

Поїзд №164/163 сполученням Київ – Харків їздитиме 27 квітня та 1 травня. З Києва поїзд вирушить о 5:37, а до Харкова прибуде о 13:45. З Харкова поїзд вирушить о 14:05, а до Києва прибуде о 21:37.

Поїзд №168 сполученням Львів – Одеса курсуватиме 27 та 30 квітня, 1 та 5 травня. Зі Львова поїзд вирушить о 9:16, а до Одеси прибуде о 20:39. З Одеси поїзд вирушить о 10:18, а до Львова прибуде о 21:05.

Також на Великдень і травневі свята призначені додаткові рейси для поїздів №670 Кременчук – Бахмач, №774 Київ – Шостка, №782 Київ – Черкаси, №779 Суми – Київ – Вінниця.