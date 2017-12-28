Головні новини 28 грудня: Порошенко підписав медреформу, ціни на електроенергію зростуть

Порошенко підписав усі закони, необхідні для реформи охорони здоров'я. В Україні підвищили тарифи на електроенергію у 2018 році. Такими були головні новини України 28 грудня.

Порошенко підписав медичну реформу

28 грудня Президент України Петро Порошенко підписав два закони, необхідні для старту реформування системи охорони здоров'я. Зокрема, йдеться про закон про державні фінансові гарантії (законопроект №6327), а також про закон про покращення надання медичної допомоги у сільській місцевості (№7117).

Я даю старт медичній реформі. Тепер м'яч на полі міністерства (Міністерства охорони здоров'я) при пильній увазі уряду. У мене є тверда впевненість у тому, що 2018 рік стане вдалим роком для імплементації медичної реформи, для кожного лікаря і для кожного пацієнта,

– висловив переконання глава держави.

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Зазначимо, медреформа передбачає, що українці повинні підписати декларацію із сімейним лікарем для отримання безкоштовної первинної медичної допомоги. Один лікар не зможе приймати більшу кількість пацієнтів, ніж рекомендує МОЗ. Тому в Міністерстві охорони здоров'я рекомендують українцям уже шукати хорошого фахівця, інакше потім доведеться підписувати декларацію з тим, хто залишиться.

Пройдіть тест: Уклади угоду з сімейним лікарем: тест на знання медреформи

Ціни на електроенергію: знову вгору

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла рішення про підвищення оптової ринкової ціни на електроенергію в Україні у 2018 році на 16,2%.

Щоправда, підвищення буде проходити в два етапи: з 1 січня 2018 року підвищать оптово-ринкову ціну на 9,5%, а з 1 квітня – ще на 6,1%.

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Заручники, які повернулись додому: хто вони?

Українці другий день обговорюють повернення з полону бойовиків 73 українських бранців. У перший день їхнього перебування вдома, з'явилось багато цікавої інформації про звільнених військових та цивільних осіб та деякі цікаві деталі обміну.

Майже два десятки українських військовослужбовців уже обстежили у військовому шпиталі.

Так, Київ відмовився видати бойовикам важливого свідка у справі про збиття малайзійського "Боїнга" MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року, а також пенсіонера з Луганщини, якого в минулому році засудили до 15 років ув’язнення за теракт на блокпосту ЗСУ.

Натомість, у Путіна заявили, що "засуджених за російським законодавством" Сенцова та інших в'язнів Кремля Україні в рамках мінських домовленостях не повертатимуть. Однак натякнув на інший варіант повернення українців додому – "особисті домовленості на найвищому рівні".

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Окрім того, українська сторона та представники окремих районів Донеччини і Луганщини вже розпочали переговори щодо нового обміну полоненими. Бойовики підтвердили місця перебування понад 20 українських заручників.

Ведуться переговори, не можу сказати, що це будуть 93 людини, принаймні 23-25 ​​осіб вже підтверджені сепаратистами, вони готові для обміну,

– сказала представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

2017 рік у фото

Світ підбиває підсумки року, що минає. Ми пропонуємо згадати, як виглядали головні події, що відбувались в Україні та світі у 2017 році, у фотографіях.



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