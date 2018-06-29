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Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії

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Головні новини 29 червня в Україні та світі
Головні новини 29 червня в Україні та світі / Колаж 24 каналу

В Україні 29 червня заявили про готовність обміняти 23 утримуваних громадян Росії на 23 громадян України, утримуваних в РФ. На саміті ЄС лідери країн погодили продовження економічних санкцій проти Росії. Українські туристи застрягли в аеропорту Тунісу. Між Україною та Антигуа і Барбуда запрацював безвізовий режим. Такими були головні новини 29 червня в Україні та світі.

Історія з полоненими

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на брифінгу 29 червня у Москві заявила, що офіційний Київ готовий передати Росії 23 громадян, засуджених в Україні за різні злочини, в обмін на 23 громадян України, які утримуються на території РФ з політичних мотивів.

Денісова наголосила, що Україна готова забрати з Росії співвітчизників за процедурою екстрадиції, "але і в цьому нам відмовляє Російська Федерація".

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Денісова політв'язні
Людмила Денісова

При цьому український омбудсмен заявила, що звернеться до комісара Ради Європи з прав людини зі скаргою щодо недопуску української сторони до усіх політв’язнів Кремля. Денісова також проситиме комісара відвідати українців у російських в’язницях.

Омбудсмен наголосила, що російська сторона приховує інформацію про стан здоров'я утримуваних українських політв’язнів.

Ні до кого з них немає доступу незалежних гуманітарних організацій і МКЧХ. Ми не знаємо правди про стан їх здоров'я. Суперечлива заява про стан здоров'я Сенцова змушує думати, що його можуть насильно годувати, давати суміш, яка складається із незрозумілих і невідомих речовин. Ми не знаємо впливу на здоров‘я і психіку цієї суміші,
– заявила Денісова.

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На брифінгу вона також завила, що Росія не має жодного документа, який би підтверджував російське громадянство незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

"Росія безумовно визнає, що Олег Сенцов є громадянином України. У мене в руках є довідка, згідно з якою відомо, що до колонії в Лабитнангі доставили громадянина України Сенцова О.Г. і в особистій справі значиться паспорт, який йому виданий в Україні, його номер і дата", – сказала Денісова показавши журналістам відповідний документ.

Санкції проти Росії

У Брюсселі на саміті ЄС лідери країн погодили продовження економічних санкцій проти Росії у зв'язку з відсутністю прогресу у вирішенні конфлікту в Україні. Штрафні заходи продовжили ще на 6 місяців, адже попередні діють до 31 липня.

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Перед схваленням рішення канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон наголосили на відсутності прогресу у виконанні мінських домовленостей. Жодних заперечень щодо подовження санкцій не було.

Президент України Петро Порошенко висловив вдячність лідерам ЄС за непорушні єдність та солідарність з Україною.

Українці в Тунісі

29 червня була вже друга доба, як у Тунісі кілька сотень українських туристів не могли повернутися на Батьківщину. Так, в аеропорту Монастир перебували близько 300 українських туристів, які не могли вилетіти до Харкова.

Як розповіли самі пасажири, авіакомпанія Bravo Airways та туроператор Oasis Travel в особі компанії Insight Holidays не виконують своїх обов'язків з поверненні громадян України додому.

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Туніс українці туристи
Аеропорт у Тунісі, звідки не можуть вилетіти українські туристи

Зазначається, що частина туристів залишається в аеропорту Монастир без інформації про запланований виліт. Інша група туристів повинна була вилетіти ще 28 червня о 7:35, їх доправили до готелю у місті Сус.

У консульстві України в Тунісі повідомляють, що причиною затримки рейсу є відсутність пального для заправки літака. За інформацією уряду, туроператор зобов'язаний вирішити ситуацію, що склалася протягом декількох годин.

"Наразі консульство займається вирішенням цієї проблеми. Туроператор обіцяє вирішити ситуацію через кілька годин, однак більше деталей буде доступно згодом", – зауважили у консульстві.

Безвізовий режим

29 червня набув чинності безвізовий режим між Україною та Антигуа і Барбуда. Відповідну угоду було підписано 5 лютого 2018 року у Вашингтоні.

"Згідно з положеннями Угоди, громадяни України, які мають дійсні проїзні документи, в'їжджають, перебувають, виїжджають і перетинають транзитом територію Антигуа і Барбуди без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів", – мовиться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України.

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Якщо ж тривалість подорожі перевищує 90 днів, незалежно від мети поїздки, українці повинні отримати візу у найближчому дипломатичному представництві або консульській установі Антигуа і Барбуди перед в'їздом на територію країни.

Антигуа і Барбуда
Антигуа і Барбуда

Теги: Новини України Новини політики Безвізовий режим авіація Туніс Євросоюз Санкції Україна – Росія Олег Сенцов заручники Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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