Главные новости 29 июня: продолжение истории с пленными и санкции против России

В Украине 29 июня заявили о готовности обменять 23 удерживаемых граждан России на 23 граждан Украины, удерживаемых в РФ. На саммите ЕС лидеры стран согласовали продление экономических санкций против России. Украинские туристы застряли в аэропорту Туниса. Между Украиной и Антигуа и Барбуда заработал безвизовый режим. Такими были главные новости 29 июня в Украине и мире.

История с пленными

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на брифинге 29 июня в Москве заявила, что официальный Киев готов передать России 23 граждан, осужденных в Украине за различные преступления, в обмен на 23 граждан Украины, которые удерживаются на территории РФ по политическим мотивам.

Денисова отметила, что Украина готова забрать из России соотечественников по процедуре экстрадиции, "но и в этом нам отказывает Российская Федерация".

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Людмила Денисова

При этом украинский омбудсмен заявила, что обратится к комиссару Совета Европы по правам человека с жалобой относительно недопуска украинской стороны ко всем политзаключенным Кремля. Денисова также будет просить комиссара посетить украинцев в российских тюрьмах.

Омбудсмен подчеркнула, что российская сторона скрывает информацию о состоянии здоровья удерживаемых украинских политзаключенных.

Ни к кому из них нет доступа независимых гуманитарных организаций и МККК. Мы не знаем правды о состоянии их здоровья. Противоречивое заявление о состояние здоровья Сенцова заставляет думать, что его могут насильно кормить, давать смесь, которая состоит из непонятных и неизвестных веществ. Мы не знаем влияния на здоровье и психику этой смеси,

– заявила Денисова.

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На брифинге она также завила, что Россия не имеет ни одного документа, который бы подтверждал российское гражданство незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

"Россия безусловно признает, что Олег Сенцов является гражданином Украины. У меня на руках есть справка, согласно которой известно, что в колонию в Лабытнанги доставили гражданина Украины Сенцова О.Г. и в личном деле значится паспорт, который ему выдан в Украине, его номер и дата", – сказала Денисова показав журналистам соответствующий документ.

Санкции против России

В Брюсселе на саммите ЕС лидеры стран согласовали продление экономических санкций против России в связи с отсутствием прогресса в решении конфликта в Украине. Штрафные меры продлили еще на 6 месяцев, ведь предыдущие действуют до 31 июля.

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Перед принятием решения канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон отметили отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей. Никаких возражений относительно продления санкций не было.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность лидерам ЕС за незыблемые единство и солидарность с Украиной.

Украинцы в Тунисе

29 июня были уже вторые сутки, как в Тунисе несколько сотен украинских туристов не могут вернуться домой. Так, в аэропорту Монастыр находились около 300 украинских туристов, которые не могли вылететь в Харьков.

Как рассказали сами пассажиры, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице компании Insight Holidays не выполняют своих обязанностей по возвращении граждан Украины домой.

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Аэропорт в Тунисе, откуда не могут вылететь украинские туристы

Отмечается, что часть туристов остается в аэропорту Монастыр без информации о планируемом вылете. Другая группа туристов должна была вылететь еще 28 июня в 7:35, их доставили в отель в городе Сус.

В консульстве Украины в Тунисе сообщают, что причиной задержки рейса является отсутствие топлива для заправки самолета. По информации правительства, туроператор обязан решить ситуацию, что сложилась, на протяжении нескольких часов.

"Сейчас консульство занимается решением этой проблемы. Туроператор обещает решить ситуацию через несколько часов, однако больше деталей будет доступно позже", – отметили в консульстве.

Безвизовый режим

29 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Антигуа и Барбуда. Соответствующее соглашение было подписано 5 февраля 2018 года в Вашингтоне.

"Согласно положениям Соглашения, граждане Украины, которые имеют действительные проездные документы, въезжают, находятся, выезжают и пересекают транзитом территорию Антигуа и Барбуды без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней", – говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины.

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Если же продолжительность поездки превышает 90 дней, независимо от цели поездки, украинцы должны получить визу в ближайшем дипломатическом представительстве или консульском учреждении Антигуа и Барбуды перед въездом на территорию страны.



Антигуа и Барбуда