Россия скрывает состояние здоровья украинских политзаключенных, в том числе Сенцова, – Денисова

Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова заявила, что российская сторона скрывает информацию о состоянии здоровья удерживаемых по политическим мотивам граждан Украины.

Об этом Денисова сказала 29 июня на брифинге в Москве.

"Российская Федерация нарушает международные конвенции по правам человека и собственное законодательство, блокируя доступ омбудсмена и консулов к политзаключенным. Я констатирую, что РФ скрывает реальное состояние здоровья удерживаемых украинцев. Ни к кому из них нет доступа независимых гуманитарных организаций и МККК. мы не знаем правды о состоянии их здоровья", – заявила украинский омбудсмен.

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Противоречивое заявление о состоянии здоровья Сенцова заставляет думать, что его могут насильно кормить, давать смесь, которая состоит из непонятных и неизвестных веществ. Мы не знаем влияния на здоровье и психику этой смеси,

- отметила Денисова.

Напомним, 28 июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что состояние Олега Сенцова является якобы удовлетворительным, однако в связи с его голоданием остаются опасения. При этом в тот же день, 28 июня, в РФ отказались пустить к Сенцову Денисову.