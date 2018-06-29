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Росія приховує реальний стан здоров'я українських політв’язнів, в тому числі Сенцова, – Денісова

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Росія приховує реальний стан здоров'я українських політв’язнів, в тому числі Сенцова, – Денісова
Росія приховує реальний стан здоров'я українських політв’язнів, в тому числі Сенцова, – Денісова / Rbc.ua

Уповноважений Верховної Ради України Людмила Денісова заявила, що російська сторона приховує інформацію про стан здоров'я утримуваних за політичними мотивами громадян України.

Про це Денісова сказала 29 червня на брифінгу в Москві.

"Російська Федерація порушує міжнародні конвенції з прав людини та власне законодавство, блокуючи доступ омбудсмена і консулів до політв‘язнів. Я констатую, що РФ приховує реальний стан здоров'я утримуваних українців. Ні до кого з них немає доступу незалежних гуманітарних організацій і МКЧХ. Ми не знаємо правди про стан їх здоров'я", – заявила український омбудсмен.

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Суперечлива заява про стан здоров'я Сенцова змушує думати, що його можуть насильно годувати, давати суміш, яка складається із незрозумілих і невідомих речовин. Ми не знаємо впливу на здоров‘я і психіку цієї суміші,
– зазначила Денісова.

Нагадаємо, 28 червня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що стан Олега Сенцова є нібито задовільним, проте у зв'язку з його голодуванням залишаються побоювання. При цьому того ж дня, 28 червня, в РФ відмовилися пустити до Сенцова Денісову.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія заручники Олег Сенцов Новини політики голодування
Джерело: 24 Канал
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