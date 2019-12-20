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      Швед хотів згвалтувати та вбити Грету Тунберг: його засудили

      1173 Читать новость на русском
      Грета Тунберг / apnews.com

      У Швеції чоловік погрожував зґвалтувати кліматичну активістку Грету Тунберг. Стокгольмський окружний суд засудив його до умовного терміну і 200 годин громадських робіт.

      40-річний чоловік погрожував не лише зґвалтуванням, а й вбивством на адресу Грети Тунберг і її матері, пише Aftonbladet.

      До речі: Шведська школярка Грета Тунберг стала людиною року за версією Time

      В анонімних листах чоловік писав, що вб'є матір активістки, якщо Грета публічно не оголосить, що авіаперельоти не впливають на зміну клімату.

      Чому Грета не літає літакомГрета принципово не користується літаками, аби не забруднювати атмосферу викидами вуглекислого газу. На виступ, участь в екоакціях до Нью-Йорка та у Мадрид Грета прямувала три тижні яхтою із сонячними батареями, аби не користуватися літаком.

      Однак на допиті чоловік стверджував, що просто хотів налякати кліматичну активістку.

      Хто така Грета Тунберг: коротко

      Грета Тунберг – одна з найвідоміших екоактивісток сьогодення. 16-річна дівчинка виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату. Нищівну критику школярка звернула в бік світових лідерів, звинувативши їх у "крадіжці дитинства". Вона вважає, що політики думають лише про гроші та ведуть недостатню боротьбу проти зміни клімату.

      До речі: Знаменита екоактивістка Грета Тунберг стане героїнею документального фільму

      У своїй запальній промові Грета звинуватила світових лідерів у зраді нового покоління. На думку активістки, планета потерпає від руйнувань екосистем та перебуває на порозі масового вимирання.

      Нещодавно Грета Тунберг стала людиною року за версією Time.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Вбивство Згвалтування Кримінальні новини клімат Швейцарія Грета Тунберг
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