Швед хотел изнасиловать и убить Грету Тунберг: его осудили

В Швеции мужчина угрожал изнасиловать климатическую активистку Грету Тунберг. Стокгольмский окружной суд приговорил его к условному сроку и 200 часам общественных работ.

40-летний мужчина угрожал не только изнасилованием, но и убийством в адрес Греты Тунберг и ее матери, пишет Aftonbladet.

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В анонимных письмах мужчина писал, что убьет мать активистки, если Грета публично не объявит, что авиаперелеты не влияют на изменение климата.

Почему Грета не летает на самолете

Грета принципиально не пользуется самолетами, чтобы не загрязнять атмосферу выбросами углекислого газа. На выступление, участие в экоакции в Нью-Йорк и Мадрид Грета направлялась три недели на яхте с солнечными батареями, чтобы не пользоваться самолетом.

Однако на допросе мужчина утверждал, что просто хотел напугать климатическую активистку.

Кто такая Грета Тунберг: коротко

Грета Тунберг – одна из самых известных экоактивисток настоящего. 16-летняя девочка выступила с гневной речью на саммите ООН по вопросам климата. Сокрушительную критику школьница повернула в сторону мировых лидеров, обвинив их в "краже детства". Она считает, что политики думают только о деньгах и ведут недостаточную борьбу против изменения климата.

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В своей зажигательной речи Грета обвинила мировых лидеров в измене нового поколения. По мнению активистки, планета страдает от разрушений экосистем и находится на пороге массового вымирания.

Недавно Грета Тунберг стала человеком года по версии Time.