Парламент Грузії може дострово позбавити повноважень понад третини народних депутатів. Все через бойкотування засідань і відповідне прохання самих опозиціонерів.

Джерело: Грузия Online

Парламент обговорить питання припинення їхніх депутатських повноважень 3 лютого. Достатньо буде всього 50 голосів.

Зверніть увагу У Саакашвілі виступили проти законопроєкту щодо порятунку Татарова

Що передувало

З проханням позбавити себе повноважень ще в грудні 2020 року до парламенту звернулися самі опозиційні депутати. Вони вважають, що парламентські вибори були сфальсифіковані, тож заявили, що не хочуть працювати в парламенті нового скликання.

Умови опозиції

Головна умова опозиції – призначення дострокових виборів, повна реформа ЦВК і виборчої системи. А також вимагають звільнити з в'язниці Георгія Руруа, якого затримали в листопаді 2019 року за незаконне носіння вогнепальної зброї. Вони вважають Георгія політв'язнем.

За кого голосуватимуть

Голосування буде проводитися по кожному депутату окремо. Від депутатських повноважень відмовляються такі партії:

представники блоку "Об'єднана опозиція – "Сила в єдності ", частиною якого є партія" Єдиний національний рух", заснована експрезидентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі (36 мандатів);

(36 мандатів); блок "Стратегія Агмашенебелі" (4 мандати);

партії "Лело для Грузії" (4 мандати);

"Європейська Грузія – рух за свободу "(5 мандатів);

"Лейбористська партія Грузії" (1 мандат);

а також опозиційний депутат Зураб Джапарідзе, який потрапив до парламенту за квотою партії "Гірчі".

Згідно з грузинським законодавством, якщо депутат відмовляється від своїх повноважень, його місце в парламенті займає людина, що йде наступним за партійним списком. Щоб цього не сталося, опозиційні партії в грудні звернулися до ЦВК з вимогою анулювати свої партійні списки.

Втім, кажуть, що суперечності є і у лавах правлячої партії. Тож не виключено, що голосування провалять.