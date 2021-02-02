У Грузії хочуть забрати мандати в 51 депутата, зокрема з партії Саакашвілі: яка причина
Парламент Грузії може дострово позбавити повноважень понад третини народних депутатів. Все через бойкотування засідань і відповідне прохання самих опозиціонерів.
Джерело: Грузия Online
Парламент обговорить питання припинення їхніх депутатських повноважень 3 лютого. Достатньо буде всього 50 голосів.
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Що передувало
З проханням позбавити себе повноважень ще в грудні 2020 року до парламенту звернулися самі опозиційні депутати. Вони вважають, що парламентські вибори були сфальсифіковані, тож заявили, що не хочуть працювати в парламенті нового скликання.
Умови опозиції
Головна умова опозиції – призначення дострокових виборів, повна реформа ЦВК і виборчої системи. А також вимагають звільнити з в'язниці Георгія Руруа, якого затримали в листопаді 2019 року за незаконне носіння вогнепальної зброї. Вони вважають Георгія політв'язнем.
За кого голосуватимуть
Голосування буде проводитися по кожному депутату окремо. Від депутатських повноважень відмовляються такі партії:
- представники блоку "Об'єднана опозиція – "Сила в єдності ", частиною якого є партія" Єдиний національний рух", заснована експрезидентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі (36 мандатів);
- блок "Стратегія Агмашенебелі" (4 мандати);
- партії "Лело для Грузії" (4 мандати);
- "Європейська Грузія – рух за свободу "(5 мандатів);
- "Лейбористська партія Грузії" (1 мандат);
- а також опозиційний депутат Зураб Джапарідзе, який потрапив до парламенту за квотою партії "Гірчі".
Згідно з грузинським законодавством, якщо депутат відмовляється від своїх повноважень, його місце в парламенті займає людина, що йде наступним за партійним списком. Щоб цього не сталося, опозиційні партії в грудні звернулися до ЦВК з вимогою анулювати свої партійні списки.
Втім, кажуть, що суперечності є і у лавах правлячої партії. Тож не виключено, що голосування провалять.
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