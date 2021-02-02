В Грузии хотят забрать мандаты у 51 депутата, в частности из партии Саакашвили: какая причина
Парламент Грузии может досрочно лишить полномочий более трети народных депутатов. Все из-за бойкотирования заседаний и соответствующей просьбы самих оппозиционеров.
Источник: Грузия Online
Парламент обсудит вопрос прекращения их депутатских полномочий 3 февраля. Достаточно будет всего 50 голосов.
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Что предшествовало
С просьбой лишить себя полномочий еще в декабре 2020 года в парламент обратились сами оппозиционные депутаты. Они считают, что парламентские выборы были сфальсифицированы, поэтому заявили, что не хотят работать в парламенте нового созыва.
Условия оппозиции
Главное условие оппозиции – назначение досрочных выборов, полная реформа ЦИК и избирательной системы. А также требуют освободить из тюрьмы Георгия Руруа, которого задержали в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия. Они считают Георгия политзаключенным.
За кого будут голосовать
Голосование будет проводиться по каждому депутату отдельно. От депутатских полномочий отказываются такие партии:
- представители блока "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", частью которого является партия Единое национальное движение", основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили (36 мандатов);
- блок "Стратегия Агмашенебели" (4 мандата);
- "Лело для Грузии" (4 мандата);
- "Европейская Грузия – движение за свободу" (5 мандатов);
- "Лейбористская партия Грузии" (1 мандат);
- а также оппозиционный депутат Зураб Джапаридзе, попавший в парламент по квоте партии "Гирчи".
Согласно грузинскому законодательству, если депутат отказывается от своих полномочий, его место в парламенте занимает человек, который идет следующим по партийному списку. Чтобы этого не произошло, оппозиционные партии в декабре обратились в ЦИК с требованием аннулировать свои партийные списки.
Впрочем, говорят, что противоречия есть и в рядах правящей партии. Поэтому не исключено, что голосование провалят.
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