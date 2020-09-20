Під Харковом 17-річний хлопець нібито жорстоко побив, а потім втопив односельця. Друзі підлітка спостерігали за розправою, проте нічого не вдіяли.

Що відомо про вбивство

Трагедія сталась у селищі Слобожанське. Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

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Підліток начебто побив 32-річного чоловіка та втопив його дерев'яною палицею у ставку. За вбивством спостерігали двоє друзів хлопця: 16-річний житель села Козацьке і 19-річний мешканець Антонівки.

Тіло загиблого виявили наступного дня на березі ставка.

Що буде з ймовірним вбивцею

Наразі правоохоронці затримали підозрюваного, в його будинку знайшли речові докази. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактами умисного вбивства та грабежу. Підлітку загрожує до 15 років ув'язнення.



Ставок, де сталась трагедія / Фото Нацполіції