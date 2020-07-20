В Основ'янському районі Харкова, у приміщенні караоке у ніч на 19 липня сталася стрілянина. У результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення грудної клітини.

Поліція про стрілянину

Правоохоронці встановлюють обставини хуліганства в Основ'янському районі Харкова, інформує пресслужба поліції.

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Стрілянина трапилася на провулку Костюринському. У результаті 37-річний та 27-річний чоловіки з вогнепальними пораненнями грудної клітини опинилися у лікарні.

Поліція розпочала досудове розслідування за статтями щодо хуліганства та порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Максимальне покарання передбачає до 7 років позбавлення волі.

Що кажуть у соцмережах

Водночас АТН з посиланням на соцмережі повідомляє, що інцидент трапився у ніч на 19 липня, приблизно о 01:20. Стрілянину з постраждалими влаштували у караоке Panorama Lounge, розташованому на п'ятому поверсі ТРЦ Palladium.



Стрілянина в караоке у Харкові / Телеграм ХС Харьков

Стрілянина, ймовірно, трапилася у ТРЦ Palladium: дивіться карту