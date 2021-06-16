Про це розповів депутат Харківської облради Сергій Жуков. Він це зробив у спілкуванні з журналістами 15 червня. Рішення, про яке мовиться, ухвалили за 5 днів до цього.

Про перше рішення У Харкові суд визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на Жукова

Суд про повернення комуністичної назви

Рішення про скасування зміни назви проспекту ухвалив суддя Андрій Зінченко. Таким чином він задовольнив позов міськради Харкова 17 травня 2016 року.

За словами депутата, мотиваційної частини рішення ще немає. Проте Обласна рада все ж планує продавати апеляцію.

Реакція міської ради

Депутат міської ради Харкова Ігор Раїн сказав, що це рішення щонайменше є дивним. Перейменування у 2016 році загалом стосувалося 62 об’єктів.

Якщо суд скасував рішення щодо маршала Жукова – може в будь-який момент скасувати в іншій частині. Рішення прийнято базуючись на формальних підставах. Але всупереч практиці Верховного та інших судів,

– додав Раїн.

Як вперше перейменовували проспект Жукова

Декомунізація назв у Харкові відбулася у 2016. Тоді Ігор Раїн ще був депутатом Харківської обласної ради. Підґрунтям його дій був закон про засудження нацистського та комуністичного тоталітарних режимів.

Що тоді перейменували:

4 із 9 районів міста;

5 станцій метро;

52 вулиці (зокрема, й проспект Жукова).

Зверніть увагу! У 2019 році проспекту Григоренка також повертали назву радянської окупаційної влади. Це було ініціативою вже померлого мера міста Геннадія Кернеса. Згодом на це відреагували в Кабміні та звернулися до поліції органів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.