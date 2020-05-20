Дитячі садки в столиці запрацюють пізніше

Попри те, що міська влада затвердила регламент підготовки садочків та шкіл для відкриття після карантину, садки запрацюють не раніше, ніж через 10 днів після рішення уряду. Крім того, Кличко розповів про те, як готують садки до відкриття.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, головне – створити безпечні умови для дітей.

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За словами Кличка, вони врахували досвід Китаю та Південної Кореї, які розробили максимальні заходи безпеки в дитячих закладах. Регламент передбачає чіткість проведення заходів та суворе дотримання санітарних норм,

У навчальних закладах вже здійснили деякі необхідні заходи для відновлення роботи:

перевірили працівників на можливе захворювання;

провели інструктаж персоналу щодо роботи в нових умовах та дій у випадках виявлення інфікованих;

закупили мийні засоби та дезінфектори.

Кличко наголосив, що батьки повинні особливо свідомо ставитися до ситуації. Їх обов'язок надавати правдиву інформацію про стан здоров'я своїх дітей та інших членів родини.

Садочки не повинні стати новими осередками захворювання,

– заявив Кличко.

До теми: З якої дати та як працюватимуть дитячі садки: заява Шмигаля та рекомендації МОЗ



Рекомендації для роботи дитсадків під пандемії / Інфографіка 24 каналу

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