Оголошення про інфікованих на будинках: заступник мера Дніпра пояснив таке рішення

Станом на сьогодні у Дніпрі зафіксували 81 випадок зараження коронавірусом, 12 людей одужали. Міська влада розвісила оголошення з попередженнями про те, у яких будинках живуть люди із підозрою на коронавірус. Детальніше про ситуацію з COVID-19 у Дніпрі – читайте далі.

На будинках, де є оголошення щодо хворих коронавірусом, немає детальної інформації щодо під'їзду, квартири чи особистих даних людей. Про це в ефірі 24 каналу сказав заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.

До теми У Дніпрі позначають будинки з хворими на COVID-19 мешканцями: фото

У цих будинках постійно проводять дезінфекції. Також створили сайт з інтерактивною мапою, де позначені райони міста з виявленими випадками інфекції.

У таких випадках ми дезінфікуємо всі поверхи будинку. За кошти міської ради всім мешканцям ми додатково видаємо антисептики. Крім того, ми опитуємо госпіталізованих людей щодо того, де вони востаннє перебували й ці місця ми теж обробляємо. Такий запобіжний захід зайвим не буде,

– зазначив Лисенко.



Мапа, на якій позначені осередки COVID-19 у Дніпрі / Фото Дніпровська міська рада

Заступник мера повідомив, що у Дніпрі люди до такої ініціативи ставляться з розумінням.

"Люди повинні знати, що перебувають у певній зоні ризику. Дніпро – досить толерантне місто. Тим паче, ми не розголошували жодних персональних даних", – додав Лисенко.

За його словами, інформації про інфікованих священнослужителів у Дніпрі немає. На Великдень усього 3 священники проводили службу, проте поліція швидко відреагувала. Лисенко зауважив, що найбільш дисциплінованими виявилися греко-католики, римо-католицька та лютеранські церкви. Від початку карантину вони проводять служби онлайн.

Що відомо про COVID-19 на Дніпропетровщині? Загалом від початку пандемії на Дніпропетровщині виявили 347 випадків. Перші 2 випадки захворювання на коронавірус зафіксували 19 березня.



Справжнім осередком інфекції стало місто Першотравенськ, де за 2 днів хворобу виявили у 21 людини. Відомо, що вони були присутні на зборах релігійної громади "Нове покоління".



Перебіг захворювання коронавірусу / Інфографіка 24 каналу