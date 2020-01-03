Как марихуана влияет на оргазм женщины: результаты исследования

Результаты исследования влияния марихуаны на оргазм женщин показал неожиданные результаты. Оказалось, что употребление конопли усиливают ощущения во время секса.

Исследователи из Медицинской школы при университете Сент-Луиса опросили 373 женщин и выяснили, что употребление марихуаны делает их оргазм в несколько раз сильнее.

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Результаты исследования

47% опрошенных заявили, что употребляли марихуану как минимум раз в неделю. Из этой группы 34% курили непосредственно перед сексом. Анкета также включала вопросы о здоровье и половом влечении.

Женщины, которые употребляли марихуану прямо перед сексом, и те, кто просто регулярно ее курил, в два раза чаще рассказывали о сильнейших оргазмах, чем те, кто вообще никогда не прикасался к траве,

– пишут исследователи.

Марихуана усиливает оргазм у женщин \ unsplash.com

Выводы ученых

Ученые связывают такой эффект с тем, что марихуана расслабляет женщин, снижает тревожность и неуверенность, а также замедляет восприятие времени и помогает продлить приятные ощущения.

Кроме того Гарвардские ученые сделали неожиданное наблюдение: у курильщиков марихуаны концентрация сперматозоидов может быть выше, чем у тех, кто никогда не курил.

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