На Прикарпатье массово отравились дети: детали
На Прикарпатье отравились 13 детей, которые приехали из Киева. Накануне вечером им стало плохо, их госпитализировали в Верховинскую районную больницу.
Состояние половины из них на утро уже было удовлетворительным. Все они заселились в частную усадьбу "Горицвет", что в селе Верхний Ясенив.
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Представитель усадьбы по телефону убеждает, что дети отравились не у них, а в другом заведении.
"Они приехали с дороги, насколько мне известно, по дороге в ресторане питались. У нас однозначно, что нет (не отравились – 24 ). Перед этими детьми у нас другие дети приезжали. Все у нас в пределах нормы", – сказал работник усадьбы Николай.
Частная усадьба "Горицвет"
Точную причину отравления установят специалисты.
Причиной могут стать потребленные продукты в дороге или немытые руки. От Киева до Верховины большой путь. Также причиной может быть то, что они могли съесть что-то на месте. Что именно – пока неизвестно, это будет обследовано областным лабораторным центром,
– отметила начальник отдела областного департамента здравоохранения Лидия Сенюта.
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