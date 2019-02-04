Сколько украинцев ходят зимой босиком и насколько это полезно

Людей, которые не носят обувь называют барефутерамы, от английского – босоногие. В Украине такое движение пока не очень популярно. Однако те, кто уже это практикует, уверяют: жизнь стала лучше.

Так, киевлянин Андрей Новоселов ходит без обуви уже 13 лет.

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Еще с детства Андрей любил бегать без обуви, чувствовать землю под ногами. Тогда родители не очень воспринимали такое увлечение. Поэтому отказаться от обуви мужчина решил в 34, когда имел собственную семью.

Уже через полгода он увидел пользу от хождения босиком – у него перестала болеть спина, а еще лишился плоскостопия.



Андрей Новоселов ходит пешком более 10 лет

Андрей ходит босиком, если на улице температура не ниже семи градусов. За эти годы он ни разу не болел, и ни инфекции не подхватил, хотя несколько раз вгонял осколки стекла. В 2014 году мужчина создал сообщество киевских барефутеров, то есть босоногих. Пока же их всего несколько. В целом по Украине их до 20-ти.

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Одна из них живет в Чернигове – Иванна Красносельская, она борется за чистоту. На прогулки девушка идет с пакетом и по дороге собирает чужой мусор. Таким образом пытается внести свой вклад в очистку природы. Закалять тело Иванна начала еще с лета 2017-го года. Ходила босой летом, потом осенью, а потом уже и зимой.



Иванна Красносельская в течение года ходит босиком

Сегодня она выходит даже в сильный мороз легко одетая и босиком. В Чернигове местные жители ее воспринимают по-разному. Одни просто смотрят с удивлением, другие подходят, общаются, предлагают купить обувь, волнуются, чтобы она не поранилась.

"Пускают меня везде – и в театр, и в филармонию, и в автобусы, то есть в любые учреждения. Но везде люди удивляются: как у меня это получается и не боюсь ли я пораниться", – говорит Иванна.

Стоит ли практиковать прогулки босиком зимой?

Врачи такую ​​практику не осуждают, но говорят – надо быть осторожными.

Если человек закаляется, начиная с осени к зиме, то это будет полезно, потому что это стимуляция точек и разгрузки ступни. Но если человек впервые встанет на снег – могут быть острые воспаления мочеполовой системы и горла,

– рассказала терапевт-кардиолог клиники Борис Марина Яровая.

К тому же, врачи всем советуют периодически снимать обувь, ведь такая простая процедура положительно влияет на работу всего организма. Некий точечный массаж. А для тех, кто брезгует ходить босиком по улице, можно купить специальный коврик – 10 минут ходьбы на нем будет достаточно.