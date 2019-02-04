Сколько украинцев ходят зимой босиком и насколько это полезно

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Сколько украинцев ходит зимой босиком и насколько это полезно
Сколько украинцев ходит зимой босиком и насколько это полезно / БЖ

Людей, которые не носят обувь называют барефутерамы, от английского – босоногие. В Украине такое движение пока не очень популярно. Однако те, кто уже это практикует, уверяют: жизнь стала лучше.

Так, киевлянин Андрей Новоселов ходит без обуви уже 13 лет.

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Еще с детства Андрей любил бегать без обуви, чувствовать землю под ногами. Тогда родители не очень воспринимали такое увлечение. Поэтому отказаться от обуви мужчина решил в 34, когда имел собственную семью.

Уже через полгода он увидел пользу от хождения босиком – у него перестала болеть спина, а еще лишился плоскостопия.

Андрій Новосьолов ходить пішки понад 10 років
Андрей Новоселов ходит пешком более 10 лет

Андрей ходит босиком, если на улице температура не ниже семи градусов. За эти годы он ни разу не болел, и ни инфекции не подхватил, хотя несколько раз вгонял осколки стекла. В 2014 году мужчина создал сообщество киевских барефутеров, то есть босоногих. Пока же их всего несколько. В целом по Украине их до 20-ти.

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Одна из них живет в Чернигове – Иванна Красносельская, она борется за чистоту. На прогулки девушка идет с пакетом и по дороге собирает чужой мусор. Таким образом пытается внести свой вклад в очистку природы. Закалять тело Иванна начала еще с лета 2017-го года. Ходила босой летом, потом осенью, а потом уже и зимой.

Іванна Красносільська протягом року ходить босоніж
Иванна Красносельская в течение года ходит босиком

Сегодня она выходит даже в сильный мороз легко одетая и босиком. В Чернигове местные жители ее воспринимают по-разному. Одни просто смотрят с удивлением, другие подходят, общаются, предлагают купить обувь, волнуются, чтобы она не поранилась.

"Пускают меня везде – и в театр, и в филармонию, и в автобусы, то есть в любые учреждения. Но везде люди удивляются: как у меня это получается и не боюсь ли я пораниться", – говорит Иванна.

Стоит ли практиковать прогулки босиком зимой?

Врачи такую ​​практику не осуждают, но говорят – надо быть осторожными.

Если человек закаляется, начиная с осени к зиме, то это будет полезно, потому что это стимуляция точек и разгрузки ступни. Но если человек впервые встанет на снег – могут быть острые воспаления мочеполовой системы и горла,
– рассказала терапевт-кардиолог клиники Борис Марина Яровая.

К тому же, врачи всем советуют периодически снимать обувь, ведь такая простая процедура положительно влияет на работу всего организма. Некий точечный массаж. А для тех, кто брезгует ходить босиком по улице, можно купить специальный коврик – 10 минут ходьбы на нем будет достаточно.

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Автор: Виктория Кутьина
Теги: Новости Киева Новости Украины Здоровая жизнь Здоровье Новости Чернигова
Источник: 24 канал
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